Manuel Benítez 'El Cordobés' - AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba) ha iniciado este viernes el trámite de información pública de los doce expedientes instruidos para la concesión de los próximos Honores y Distinciones de la ciudad, una relación encabezada por el nombramiento como Hijo Predilecto del diestro palmeño Manuel Benítez Pérez, 'El Cordobés', en reconocimiento a su trayectoria vital de superación, su proyección universal y su permanente vinculación con su localidad natal.

Según informa el Consistorio en una nota, la concesión del título de Hijo Predilecto a Manuel Benítez Pérez, 'El Cordobés', (Palma del Río, 1936) ocupa un lugar central en esta edición. Así, el V Califa del Toreo, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y Medalla de Andalucía a la Proyección de Andalucía, revolucionó la tauromaquia internacional en la década de los sesenta sin perder nunca su arraigo con Palma del Río, ciudad en la que debutó con picadores en 1960, que alberga su Casa Museo desde 2015 y con la que mantiene una relación directa y cotidiana.

Junto a este reconocimiento, el Consistorio propone el nombramiento como Hija Adoptiva de Palma del Río a Mari Carmen López Iglesias, gerente de la firma industrial Senor (Suspensiones Elásticas del Norte). Nacida en Guardo (Palencia) y criada en Bilbao, eligió Palma del Río en 2005 para implantar y consolidar junto a su familia este proyecto empresarial que hoy exporta tecnología acústica patentada a más de sesenta países y constituye un referente de innovación y creación de empleo en el municipio.

En el capítulo de las Medallas de la Ciudad, el Ayuntamiento concederá la distinción a título póstumo a Efrén Carazo Fernández (1997-2026), soldado del Ejército del Aire y del Espacio destinado en la Maestranza Aérea de Sevilla (Maese), fallecido en accidente de tráfico 'in itinere' el pasado 18 de agosto cuando acudía a su puesto de trabajo. Con este galardón se honra su vocación de servicio público y los valores de constancia, lealtad y compañerismo que destacó el propio Ejército tras su pérdida.

Asimismo, recibirán la Medalla de la Ciudad José Martín León, por más de cuatro décadas de entrega al asociacionismo juvenil, el ámbito cofrade, la cooperación internacional con el pueblo saharaui y sus más de treinta años de servicio público al frente de Protección Civil en Palma del Río; y Antonio Navarro Santiago, por su histórica labor como cofundador de clubes locales de baloncesto, atletismo y ciclismo, su compromiso con la inclusión social en Apannedis y su trayectoria como concejal del Ayuntamiento.

El ámbito sanitario estará doblemente representado con las Medallas de la Ciudad para dos destacados profesionales palmeños: Serafín Palomero Montesinos, referente nacional en podología y cirugía de mínima incisión con más de 33 años de ejercicio clínico y divulgativo en la localidad, y la Dra. María de la Torre Santiago, especialista en pediatría y digestivo infantil e impulsora del Instituto Médico Palmeño, nominada en 2026 a los premios Doctoralia Awards.

El tejido empresarial y comercial local verá reconocida su aportación con la Medalla de la Ciudad a la Asociación de Empresarios de Palma del Río (EMPA), que cumple 21 años defendiendo los intereses de 164 empresas y autónomos y dinamizando el comercio, la industria y el turismo local, así como a la histórica Confitería-Heladería 'Los Valencianos', fundada en 1933 por la familia Alcaraz y emblema durante casi ocho décadas de la repostería artesanal y la fruta escarchada palmeña.

Por último, el Ayuntamiento otorgará sendas Medallas de la Ciudad a tres colectivos culturales que superan los veinte años de trayectoria divulgando el baile, las tradiciones y la solidaridad en el municipio y su comarca: la Asociación Cultural 'Palmacompás', recuperadora de las Peteneras de Palma del Río y referente del baile flamenco desde 2003; la Asociación Cultural 'Andanzas', dedicada desde 2003 a los bailes de salón y protagonista imprescindible del Carnaval palmeño; y la Asociación Cultural 'Salsa Quimbara', impulsada por Sonia Romero y Rafa Caballero desde hace dos décadas en torno a los ritmos latinos, la formación y la colaboración benéfica.

De conformidad con lo establecido en el vigente Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, las memorias de hechos y méritos permanecerán expuestas al público durante el plazo de un mes a contar desde este viernes. Una vez concluido este periodo, la propuesta definitiva se elevará para su aprobación al Pleno de la Corporación Municipal en la sesión ordinaria del mes de enero de 2027, celebrándose el acto institucional de entrega en el Teatro Coliseo de Palma del Río en febrero, con motivo de la conmemoración del Día de Andalucía.