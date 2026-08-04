Baeza (Jaén) traslada los fuegos artificiales de la Feria a noviembre por el riesgo de incendios

El concejal Antonio Perales durante la presentaicón de la Feria de Baeza 2026 - AYUNTAMIENTO DE BAEZA

BAEZA (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Baeza (Jaén) ha decidido trasladar el tradicional espectáculo de fuegos artificiales que habitualmente cierra su Feria y Fiestas de agosto al próximo 30 de noviembre, coincidiendo con la festividad de San Andrés, copatrón de la ciudad.

La medida se ha adoptado por motivos de seguridad ante las altas temperaturas y el elevado riesgo de incendios forestales que se registra durante la época estival.

Así lo ha anunciado este martes el concejal de Festejos, Antonio Javier Perales, durante la presentación de la programación de la Feria y Fiestas de Baeza 2026, que se celebrará del 12 al 16 de agosto en honor a Nuestra Señora del Alcázar, patrona de la ciudad y alcaldesa perpetua.

Perales ha explicado que la suspensión de la pirotecnia en el mes de agosto es "una decisión adoptada desde la responsabilidad" con el objetivo de "garantizar la seguridad de las personas y proteger el entorno".

De este modo, el espectáculo pirotécnico se trasladará al 30 de noviembre, una fecha en la que, además de conmemorarse la festividad del patrón de la localidad, coincidirá con los actos de clausura del 800 aniversario de la Conquista de la ciudad de Baeza.

Al margen de esta medida de seguridad, el edil ha desgranado una programación ferial diseñada para ser "participativa, inclusiva y para todas las generaciones", combinando las propuestas tradicionales con importantes novedades culturales y de ocio.

Entre las principales novedades de la edición de 2026 destaca la creación de la Caseta Municipal 'Generaciones' en el Recinto Ferial, un nuevo espacio concebido especialmente para las personas mayores que contará con música en vivo y baile todas las noches, y que albergará la tradicional cena de convivencia del Centro de Participación Activa Vela de Almazán.

Asimismo, el Ayuntamiento recupera las noches de teatro en el Teatro Montemar con dos comedias a cargo de la Compañía de Teatro Eslava, una demanda de los vecinos que regresa a la agenda festiva.

Por su parte, la Feria de Día se consolidará en la explanada de la Plaza de Toros tras el éxito del año anterior, contando con las actuaciones de Rocío Molina --ganadora de 'A Tu Vera'--, Toñi Ronquillo --finalista de 'Se Llama Copla'--, grupos de flamenquito y versiones, y la participación de Elfos del Rocío.

La programación nocturna en la Caseta Municipal de la Música incluirá propuestas como 'La Noche Mágica' --con los tributos 'Aquel 20 de Abril' y 'Queen of Magic', junto al DJ Tito Bola-- y el concierto de Sanguijuelas del Guadiana, además de diversas orquestas. También regresarán las 'Mañanas de charanga' con tres dianas musicales durante las madrugadas del 14, 15 y 16 de agosto.

Para los más pequeños, se mantendrán los desayunos de feria, el teatro infantil en el Parque Leocadio Marín y la entrega de premios del II Concurso del Cartel Infantil de Feria.

Con el compromiso de lograr una feria más accesible, el Recinto Ferial volverá a contar con la 'hora silenciosa' para personas con hipersensibilidad auditiva.

Las fiestas comenzarán oficialmente el 12 de agosto con una gran cabalgata inaugural que incluirá a la Banda de Música de Baeza, Gigantes y Cabezudos, charangas y pasacalles temáticos inspirados en el mundo Disney y el musical de 'El Rey León'.

La programación se completará con los tradicionales cultos religiosos en honor a la Patrona --como la Solemne Fiesta Mayor, la renovación del título de alcaldesa perpetua, la ofrenda floral y la solemne procesión del 15 de agosto--, así como con los festejos taurinos programados para estos días.