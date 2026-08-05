Detenido tras ir a denunciar la pérdida del pasaporte y comprobarse que era un fugitivo reclamado por Lituania

La Policía Nacional detiene a un prófugo de la justicia lituana - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un hombre de 61 años al que le constaba una Orden Europea de Detención y entrega (OEDE) emitida por las autoridades de Lituania por, presuntamente, cometer delitos de tráfico de drogas.

La intervención policial se llevó a cabo por parte de agentes del Grupo Operativo de Respuesta --GOR-- del distrito de Centro, cuando tuvieron conocimiento de que un ciudadano lituano que habría acudido a denunciar el extravío de su pasaporte a dicha Comisaría, podría ser un prófugo de la justicia de ese país.

Tras llevar a cabo diversas indagaciones, los agentes comprobaron cómo, efectivamente, al hombre le constaba en vigor una Orden Europea de Detención y Entrega, interpuesta por las autoridades lituanas, tras haber cometido presuntamente delitos de tráfico de drogas en el año 2021 y cuya pena máxima aparejada es de 15 años de prisión.

El sospechoso formaba parte de una organización criminal que se dedicaba a transportar y distribuir sustancia estupefaciente por Europa, constatándose como participó junto a otras personas en el transporte de más 68 kilogramos de resina de hachís desde España a Dinamarca cuyo destino final sería Suecia.

Ante estos hechos, y en previsión de que el sospechoso pudiera dirigirse al Consulado de Lituania en la capital del Túria para solicitar un duplicado del pasaporte extraviado, los agentes se pusieron en contacto con dicho consulado, que les confirmó que el prófugo había concertado una cita para expedir un nuevo pasaporte.

Inmediatamente, los agentes establecieron un dispositivo policial en las inmediaciones del consulado para localizarlo y detenerlo. Finalmente, el fugitivo fue interceptado, y tras comprobar su identidad, detuvieron al mismo por tener vigente una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades de Lituania El arrestado fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número Uno de la Audiencia Nacional a través de videoconferencia, que decretó su ingreso en prisión provisional hasta la materialización de su extradición a Lituania.