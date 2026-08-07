Robles, Marlaska, Bolaños y Albares comparecerán a finales de agosto en el Congreso por la crisis de Ceuta

1109428.1.260.149.20260807084756 Varios migrantes, a 1 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Tras la crisis migratoria desatada el pasado jueves 30 de julio, el flujo de personas cruzando a nado desde Marruecos a Ceuta ha finalmente cesado durante la mañana de este sábado. El movimiento - Marcos Moreno - Europa Press



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha registrado este viernes en el Congreso las solicitudes de comparecencia a petición propia y en periodo extraordinario de los ministros Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares, Margarita Robles y Félix Bolaños para explicar la crisis migratoria en Ceuta por la que entraron más de 72.000 migrantes ilegales desde Marruecos.

Fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han informado que los ministros quieren comparecer a finales de agosto ante las comisiones de Interior, Exteriores, Defensa deel Congreso y la Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, respectivamente.

En concreto, la ministra de Defensa comparecerá el martes 25 de agosto; el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes lo hará el jueves 27; y los ministros del Interior y Exteriores se explicarán el viernes 28, cada uno en su comisión correspondiente.

Según el Ejecutivo, los ministros informarán "sobre la gestión en el marco de sus competencias con relación a los hechos sucedidos en la Ciudad Autónoma de Ceuta el día 30 de julio y siguientes".

El registro de las comparecencias ante la Cámara Baja llega después de que el PP las solicitara este jueves en el Senado y el Congreso. El Gobierno ha aclarado que "para evitar duplicidades y teniendo en cuenta la importancia y alcance de la cuestión", los ministros van a comparecer este mismo mes de agosto "en la Cámara constitucionalmente prevalente, el Congreso de los Diputados".

PENDIENTE LA COMPARECENCIA DE SÁNCHEZ

En la misma semana de las comparecencias anunciadas de los ministros se celebrará el miércoles 26 de agosto la reunión de la Diputación Permanente del Congreso en la que se votarán las peticiones de explicaciones del PP.

Y en esa reunión habrá que votar la solicitud del PP de convocar un Pleno extraordinario del Congreso para que sea el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ofrezca explicaciones por la crisis de Ceuta.