La bailaora Cristina Hoyos recibirá el premio Andújar Flamenca Glamour 2026

JAÉN 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Premio Andújar Flamenca Glamour se concederá en la próxima XV edición de Andújar Flamenca a la bailaora Cristina Hoyos en reconocimiento a "su extraordinaria trayectoria artística y a su decisiva contribución a la proyección internacional de este arte".

Tal y como se ha indicado desde la organización de este evento que se celebra anualmente en Andújar (Jaén), el Premio Andújar Flamenca Glamour está dirigido a creadores y referentes que han contribuido de manera sobresaliente a la difusión del flamenco y su estética.

Subrayan que Cristina Hoyos ha desarrollado "una carrera ejemplar marcada por la excelencia, la elegancia y el compromiso con la tradición y la innovación". Además, "su magisterio sobre los escenarios de todo el mundo y su papel fundamental en la dignificación del flamenco como arte mayor la convierten en una merecedora indiscutible de este galardón, que distingue a personalidades que aúnan flamenco, estilo y proyección cultural".

En ediciones anteriores, este premio ha sido otorgado a destacadas personalidades del mundo del arte, la moda y la cultura, entre ellas: el estilista Víctor Del Valle (2025); la cantante María del Monte (2024); la modelo y promotora de We Love Flamenco, Laura Sánchez (2022); los diseñadores Ágatha Ruiz de la Prada (2020) y Victorio & Lucchino (2019); la modelo e impulsora de Simof Raquel Revuelta (2018); el modisto de alta costura Tony Benítez (2017); la bailaora María Rosa (2016) y la cantaora María José Santiago (2015).

Cristina Hoyos nació en Sevilla, en el barrio de Triana, cuna de grandes artistas flamencos. Desde muy joven inició una carrera que la llevaría a convertirse en referente de la danza española y el flamenco, formando parte del Ballet Flamenco de Antonio Gades y desarrollando posteriormente una sólida trayectoria como solista y directora de su propia compañía.

A lo largo de su carrera ha actuado en los principales teatros y festivales del mundo, destacando por un estilo personal "marcado por la fuerza, la elegancia y la profundidad expresiva, contribuyendo de manera decisiva al reconocimiento del flamenco como patrimonio cultural de primer orden".

Su excelencia artística ha sido reconocida con numerosos premios y distinciones, entre los que destacan el Premio Nacional de Danza --en la modalidad de Interpretación--, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Medalla de Oro de Andalucía y la distinción de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, entre otros reconocimientos nacionales e internacionales.