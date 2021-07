Baja la incidencia Covid en Peal de Becerro (Jaén), mientras que otros cuatro municipios más superan la tasa de 1.000

JAÉN, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tasa de incidencia de positivos por covid-19 en Peal de Becerro (Jaén) ha comenzado a bajar, aunque todavía se mantiene como la más alta de la provincia de Jaén con 1.755,7 positivos por cada 100.000 habitantes. El número de contagios en los últimos 14 días ha sido de 92, de los que 27 han sido en la última semana.

El alcalde, David Rodríguez (PSOE), en un mensaje trasmitido por las redes sociales del Ayuntamiento ha pedido a la población "responsabilidad" y el mantenimiento de las medidas de seguridad y prevención como el uso de mascarilla en interiores y exteriores, la distancia de seguridad, o el reducir al mínimo las relaciones sociales.

"Aún no hemos conseguido nada, estamos en todo lo alto de la curva. Necesitamos seguir haciendo un esfuerzo en los próximos días", ha apuntado el alcalde, una vez que ya se ha conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no ha ratificado la orden de la Junta para el cierre perimetral del municipio por considerar que no estaba motivada la medida.

El brote de Peal de Becerro está asociado a las fiestas de fin de curso y ha afectado principalmente a jóvenes del municipio. A día de hoy, según el alcalde, solo hay una vecina hospitalizada que "evoluciona favorablemente".

Además de Peal de Becerro --con una población de algo más de 5.200 habitantes--, los otros municipios jiennenses que ya superan la tasa de 1.000 casos por casa 100.000 habitantes son Cambil (1.080,9), Valdepeñas de Jaén (1.005,7), Aldeaquemada (1.470,6) y Lopera (1.670,3), todos ellos con menos de 5.000 habitantes.

La provincia de Jaén cuenta ya con una tasa de incidencia de 260,4 positivos por cada 100.000 habitantes, mientras que la capital jiennense se sitúa en 472,7.