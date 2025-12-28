Balance laboral 2025 de la Junta: "Andalucía ya no es la que espera soluciones. Lidera la caída del paro en España"

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha defendido que Andalucía cierra 2025 como "un buen año", pese a que "queda mucho por avanzar", tras alcanzar "un récord histórico" de ocupación, con más de 3,6 millones de personas trabajando en la comunidad autónoma. Además, la consejera ha destacado el balance laboral de 2025 gracias a la caída del paro y al liderazgo de Andalucía a nivel nacional en creación de empleo.

"Ya no somos la región que espera soluciones", ha afirmado la consejera, sino "la comunidad que lidera el descenso del paro en España", aportando uno de cada tres nuevos empleos nacionales. Blanco ha concluido señalando que en 2025 Andalucía "no sólo ha batido récords", sino que ha ganado "confianza en su propia potencia", consolidando una senda de crecimiento y creación de empleo.

Según ha señalado a Europa Press, los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) reflejan que "nunca antes en nuestra historia ha habido tanta gente trabajando en nuestra tierra", una evolución que, a su juicio, consolida el cambio de tendencia del mercado laboral andaluz. En el último año, el tejido productivo andaluz ha sido capaz de crear casi 109.000 nuevos empleos ocupados, lo que supone un crecimiento del 3,1%, según ha detallado la consejera.

Blanco ha destacado que este dinamismo fue especialmente significativo en el tercer trimestre, cuando Andalucía aportó más de la mitad de todo el empleo creado en el conjunto del país, situándose como motor del mercado laboral nacional. Este buen comportamiento se refleja también en los datos de afiliación a la Seguridad Social. En los últimos doce meses, Andalucía ha sumado más de 73.400 nuevos afiliados, superando la barrera de los 3,5 millones de cotizantes.

La consejera ha subrayado que este crecimiento "ya no depende de un solo sector", lo que evidencia una mayor diversificación de la economía andaluza. Aunque el sector servicios continúa mostrando fortaleza, Blanco ha destacado el comportamiento de la industria, que ha crecido un 7% anual, así como el avance de la construcción, con un incremento del 2%.

"Somos una economía más diversificada y, sobre todo, más competitiva", ha afirmado la consejera, que ha situado el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) andaluz en el 2,9% durante 2025. No obstante, Blanco ha señalado que el balance del año "no está solo en las grandes cifras", sino también en su dimensión social.

En este sentido, ha destacado la evolución del empleo femenino, con una caída del paro de casi el 6%, situándose en su nivel más bajo en 17 años, una cifra que no se registraba desde antes de la crisis de 2008.

Además, el desempleo femenino ha descendido casi siete puntos desde 2019, según ha subrayado la consejera. Si se atiende a los jóvenes, Blanco ha reconocido que el paro sigue siendo elevado, pero ha puesto el acento en la tendencia positiva: entre los menores de 25 años, el desempleo ha caído un 8,5% en el último año, "tres veces más rápido que la media general".

Desde 2019, el paro juvenil se ha reducido casi 15 puntos, una evolución que, a su juicio, está contribuyendo a que "poco a poco el talento joven se quede en Andalucía". La consejera ha destacado que la tasa de ocupación juvenil andaluza se sitúa ya "entre las mejores de la década", aunque ha insistido en que "queda camino por recorrer".

En términos globales, Andalucía cierra 2025 con un número total de desempleados por debajo de las 600.000 personas, situándose en torno a 595.000 según el paro registrado, o 651.900 según la EPA. La tasa de desempleo se sitúa en el 15,2%, una cifra que refleja, según Blanco, una mejora sostenida del mercado laboral andaluz. En los últimos doce meses, el paro ha caído en casi 51.000 personas en Andalucía, con descensos en todas las provincias, todos los sectores, todos los grupos de edad y en ambos sexos.

Además, en comparación con 2018, hay 534.000 personas más trabajando en la comunidad, según ha destacado la consejera. Blanco ha señalado que Andalucía lidera el descenso del desempleo en términos absolutos en el último año y encadena 55 meses consecutivos de bajada del paro desde mayo de 2021. La tendencia, ha añadido, "es incontestable": sólo en el último año, el paro registrado ha bajado en casi 47.000 personas, lo que supone un descenso del 7,3%.

En cuanto al trabajo autónomo, Andalucía cierra 2025 manteniendo el primer puesto nacional en número de autónomos, una posición que ocupa de forma ininterrumpida desde mayo de 2021. Actualmente, la comunidad cuenta con 592.505 trabajadores por cuenta propia, cerrando el año con más autónomos que personas desempleadas, un dato que, según Blanco, refleja "un cambio de mentalidad" y "el impulso emprendedor" de Andalucía.