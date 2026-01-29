El Banco de Alimentos de Córdoba recibe más de 50.000 euros en tarjetas de Mercadona para productos de primera necesidad

El Banco de Alimentos recibe más de 50.000 euros en tarjetas de Mercadona para productos de primera necesidad. - BANCO DE ALIMENTOS MEDINA AZAHARA

CÓRDOBA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba ha recibido más de 1.000 tarjetas de compra de Mercadona, por importe de más de 50.000 euros, procedentes de las donaciones que sus clientes realizaron durante la campaña de la Gran Recogida 2025.

Según ha indicado en una nota el Banco de Alimentos, con estas tarjetas, con valor nominal de 50 euros cada una, las personas beneficiarias que la reciban podrán adquirir en cualquiera de los establecimientos de la cadena los productos de primera necesidad que necesiten.

Entre dichos productos, han detallado, se encuentran alimentos, incluidos los perecederos, así como productos de higiene y limpieza. Por el contrario quedan excluidos productos alcohólicos, chucherías y bebidas azucaradas.