Los Baños Árabes del Naranjo de Jaén reabren tras su restauración con una exposición del pintor jiennense Luis Cruz

La exposición 'Retrospectiva de acuarelas y óleos', del pintor jiennense Luis Cruz. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jaén, María Espejo, acompañada por el concejal de Patrimonio, José María Cano, ha asistido a la reapertura de los Baños Árabes del Naranjo, tras los trabajos realizados para consolidar y preservar los restos históricos de este enclave. El espacio retoma su actividad cultural con la exposición 'Retrospectiva de acuarelas y óleos', del pintor jiennense Luis Cruz, que podrá visitarse hasta el próximo 5 de enero.

La concejala de Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio Histórico durante la reapertura ha explicado que "la intervención ha permitido actuar sobre los daños detectados asociados, según constataron los técnicos en restauración, principalmente al elevado grado de humedad procedente de los encabalgamientos de las viviendas superiores, que había provocado la movilización de sales en los muros y la pérdida de cohesión de algunos materiales".

Los trabajos han tenido como objetivo garantizar la conservación preventiva del conjunto y evitar que los procesos de deterioro comprometieran la estabilidad de sus elementos patrimoniales. Para ello, se ha llevado a cabo una limpieza general de paramentos, suelos y bóvedas, retirando polvo, tierra y otros residuos mediante procedimientos no agresivos.

La intervención ha incluido la consolidación y fijación puntual de los volúmenes con riesgo de caída o movimiento, mediante morteros de cal y áridos seleccionados, procurando su integración con los materiales originales. Asimismo, se han tratado las superficies con problemas de disgregación o arenización mediante productos consolidantes adecuados a las características de cada material y a su grado de humedad.

Los trabajos, ejecutados por técnicos especializados en conservación, han supuesto una inversión de 24.000 euros y permiten recuperar este espacio con garantías para seguir poniéndolo a disposición de la ciudadanía y de quienes visitan la ciudad.

UNA REAPERTURA ACOMPAÑADA DE UNA NUEVA EXPOSICIÓN DE LUIS CRUZ

La reapertura de los Baños del Naranjo se acompaña de una nueva propuesta cultural. El espacio acoge desde este jueves la exposición 'Retrospectiva de acuarelas y óleos' del pintor jiennense Luis Cruz, que podrá visitarse hasta el próximo 5 de enero.

La muestra reúne un total de 47 obras, entre ellas 25 acuarelas de gran formato, ocho óleos, ocho acuarelas de pequeño formato y seis dibujos de grafito sobre papel realizados en 1963. El conjunto permite recorrer más de seis décadas de trayectoria artística de Luis Cruz a través de diferentes técnicas y etapas de su producción pictórica.

La exposición ofrece así un recorrido por la evolución de la obra del artista desde su juventud hasta su madurez y refleja, de manera especial, su estrecha vinculación con Jaén. Sus acuarelas, óleos y dibujos recogen paisajes, espacios urbanos y rincones de la ciudad que han formado parte de su trayectoria vital y que quedan preservados a través de su mirada y de su obra.

Espejo ha agradecido al artista Luis Cruz la oportunidad de acercar al público su producción pictórica y contribuir a dar visibilidad al talento artístico jiennense, al tiempo que se ha invitado a la ciudadanía a visitar esta exposición y redescubrir, a través de sus obras, algunos de los paisajes y espacios que forman parte de la identidad de Jaén.