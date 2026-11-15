Bellido reivindica el modelo de gestión del PP en Andalucía como "garantía del cambio" en España

Imagen del presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía, José María Bellido. - PP DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía, José María Bellido, ha pedido este domingo el voto para para el presidente del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, durante una visita al mercadillo del Arenal junto al candidato al Senado Florentino Santos, y el candidato número cuatro al Congreso de los Diputados Miguel Ángel Torrico, donde ha defendido que España necesita un cambio de Gobierno "que permita trasladar al conjunto del país el modelo de gestión desarrollado en Andalucía bajo la presidencia de Juanma Moreno".

Según ha recogido el partido en una nota, Bellido ha reivindicado la transformación experimentada por Andalucía en los últimos años y ha señalado que la comunidad ha pasado de encabezar los indicadores de desempleo, corrupción y pérdida de oportunidades a liderar en España ámbitos como el empleo, la atracción de empresas y la industria.

"Y eso es lo que ahora toca hacer en España", ha afirmado insistiendo en que "la única garantía de cambio en España es el Partido Popular, es Alberto Núñez Feijóo". Asimismo, ha criticado la situación que atraviesa el país marcada por "unos años terribles de corrupción, de dejadez y de falta de inversiones".

En este sentido, ha hecho referencia a los problemas de inversión y a los accidentes ferroviarios que han afectado a la provincia de Córdoba y al conjunto del territorio, como ejemplos de la necesidad de un cambio en la gestión pública.

"El cambio es que España funcione", ha subrayado Bellido, que ha apelado a la mayoría social que ha respaldado el proyecto del Partido Popular en Córdoba y Andalucía para que vuelva a movilizarse en las urnas el próximo 29 de noviembre.

Asimismo, ha destacado su confianza personal y política en Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, a quienes ha definido como buenos gobernantes y buenos gestores. Bellido ha defendido que un Gobierno del Partido Popular supondría una oportunidad para Córdoba, al considerar que Feijóo aportaría "cariño, interés, pero sobre todo profesionalidad y capacidad de gestión". "Lleva toda la vida preparándose para este momento, para ser presidente de todos los españoles", ha señalado sobre el líder nacional del PP.

Por su parte, Florentino Santos ha incidido en que España y Córdoba necesitan "gestión y un cambio" que permita avanzar y mejorar la situación actual. En esta línea, ha defendido que ese cambio solo puede estar liderado por Alberto Núñez Feijóo, al que ha señalado como "el presidente que necesita España".

Ambos dirigentes han coincidido así en hacer un llamamiento a la movilización del electorado de cara al 29 de noviembre, con el objetivo de lograr un Gobierno del Partido Popular que, según han defendido, sitúe la gestión, las inversiones y la generación de oportunidades en el centro de la acción política.