Bellido subraya que el compromiso del Ayuntamiento de Córdoba con la exhumación de fosas es "claro y firme"

Exhumación de fosas en el Cementerio de la Salud de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha subrayado este viernes que el "compromiso" del gobierno municipal que encabeza en el Consistorio cordobés es "claro y firme", en cuanto al cumplimiento de la legislación de Memoria y, en concreto, en cuanto a continuar con el proceso de exhumación de fosas en los cementerios de la ciudad, a pesar de que este mismo viernes la Federación Andaluza de Memoria Democrática (FAMD) haya puesto en duda la determinación del Ayuntamiento al respecto.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, ha dicho, en primer lugar, que él no va a "entrar en polémicas" con la FAMD, porque el gobierno local mantiene "una magnífica relación con otras asociaciones" memorialistas, "como Dejadnos Llorar" y, sobre todo, cuando es evidente que "en Córdoba no ha habido ningún avance en materia de exhumación de víctimas de la Guerra Civil" hasta que él ha sido alcalde.

Por ello, ha dicho no entender "las dudas sobre la voluntad política" del gobierno municipal del PP para continuar con las exhumaciones, especialmente porque, cuando él llegó a la Alcaldía "el número de exhumaciones era cero, no se había hecho absolutamente nada".

En contraste con ello y según ha añadido Bellido, "hoy en día estamos con esas exhumaciones, con convenios con el Gobierno de España, con convenios con la Junta de Andalucía y con convenios con la Diputación de Córdoba, y yo entiendo la impaciencia y que puedan querer ir más rápido, y en eso hay margen de mejora por nuestra parte, pero no es una cuestión de voluntad política, como ellos están criticando".

A este este respecto, el alcalde ha argumentado que "no se deben confundir las dificultades administrativas y burocráticas que estamos teniendo con la voluntad que hemos demostrado fehacientemente con hechos, no con palabras. Si viniéramos aquí con las manos vacías, pues lo podría entender".

Sin embargo, según ha añadido Bellido, "venimos con un recorrido a lo largo de este tiempo, yo creo que es una crítica desacertada que no ayuda además a poner en marcha esto, sino que lo que hace es arrojar polémicas sobre un asunto en el que estamos trabajando desde la máxima lealtad y colaboración con el resto de grupos municipales".

En cualquier caso, el alcalde de Córdoba ha asegurado que "tampoco" se van a desviar en el gobierno municipal de su camino en este asunto, avisando que "el tiempo, que es un juez muy sabio, dará y quitará razones".

En consecuencia, "cuando se vuelvan a retomar esos trabajos y tengamos los convenios firmados, pues entonces será el momento que espero que también esta federación mande un comunicado y reconozca que se equivocaron en su día y que la voluntad de este gobierno es inequívoca y que los pasos se han dado", ha concluido José María Bellido.