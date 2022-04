Bendodo cree que Marín comparte que Andalucía necesita Presupuesto y rechaza hablar de adelanto: "2022 es año electoral"

SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), ha sostenido este martes que "no se puede hablar de adelanto electoral" en Andalucía aunque los próximos comicios autonómicos se pudieran celebrar antes del verano, porque 2022 es "año electoral" en esta región, al tiempo que ha insistido en defender la necesidad de que la comunidad autónoma cuente con un nuevo Presupuesto que sustituya al actualmente en vigor, que es el de 2021 prorrogado, algo que está "convencido" de que "comparte" el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs).

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, Bendodo ha realizado estas reflexiones en torno a la posibilidad de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, decida convocar elecciones para el próximo mes de junio, antes del final material de la legislatura, que terminaría a finales de este año, justo cuatro años después de los comicios del 2 de diciembre de 2018.

Bendodo ha dicho que le "gustaría" hacer ver a los periodistas que "ya no va a haber adelanto electoral en Andalucía", porque "estamos en año electoral", y "el 2022 es año de elecciones", aunque éstas sean "dentro de una semana o de unos meses".

"Tocan las elecciones este año, ya sea antes o después del verano", ha insistido el consejero portavoz para defender que "no se puede hablar de adelanto" sean los comicios en una fecha o en otra, y antes de subrayar que "estamos ya en el segundo trimestre del año".

MORENO SIGUE EN "UN MOMENTO DE REFLEXIÓN"

De igual modo, Bendodo ha recordado que entre las "dos competencias exclusivas" que tiene el presidente de la Junta figura la de "disolver el Parlamento y convocar elecciones", al margen de la de nombrar y cesar a los consejeros del Gobierno andaluz, y ha señalado que sabe que Moreno "está en un momento de reflexión y, a partir de ahí, tomará la decisión cuando considere oportuno, y tendremos que respetarla y punto", ha añadido.

En todo caso, el consejero portavoz ha apuntado que el tema del posible adelanto electoral "no se ha hablado" en la reunión de este martes del Consejo de Gobierno, donde "no se ha tocado esta cuestión", según ha señalado.

De igual modo, al hilo del argumento que está esgrimiendo el presidente de la Junta para justificar una posible convocatoria de elecciones en junio, Bendodo ha remarcado que "no son tiempos fáciles desde el punto de vista económico", y las administraciones públicas deben centrarse en "luchar contra los efectos de la crisis económica en empresas, autónomos y familias".

Ha aseverado que "Andalucía no puede estar peleando contra la crisis con una mano atada a la espalda", y al respecto ha apuntado que "la mejor herramienta, por no decir la única" para ello, son los Presupuestos, y al respecto ha recordado que el Presupuesto de 2022 "no existe" en Andalucía "porque PSOE, Podemos y Vox votaron en contra" del proyecto que elevó el Consejo de Gobierno de PP-A y Cs al Parlamento.

En esa línea, ha concluido que "vienen tiempos complicados", Andalucía "necesita un Presupuesto en vigor cuanto antes", y esa es la "preocupación" que tiene ahora mismo el presidente de la Junta.

Finalmente, a la pregunta de si el vicepresidente y coordinador autonómico de Cs en Andalucía, Juan Marín, que ha venido afirmando estos días que sería un "error" convocar elecciones antes del verano, comparte esa preocupación, el consejero portavoz ha respondido que está "convencido" de que sí que la "comparte".