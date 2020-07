Bendodo ignora el "último desvarío" del PSOE-A: "Que sigan en el insulto, nosotros seguiremos trabajando por Andalucía"

SEVILLA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha asegurado este martes que no le va a hacer "ni puñetero caso" al "último desvarío" que, en su opinión, ha cometido el PSOE-A al referirse a él como un "sicario" haciendo un símil con la mafia.

"Que sigan en el insulto, en decir barbaridades y en sus líos internos, que nosotros seguiremos trabajando por Andalucía y por los andaluces", ha aseverado Bendodo a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, después de que este lunes el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, dijera que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, debería "tener cuidado" con las "expresiones, acusaciones e insultos" Bendodo, al que comparó con un "sicario".

Igualmente, en otro momento de la rueda de prensa, Bendodo se ha referido a los "líos" del PSOE-A cuando ha explicado que al Plan Aire "está siendo un éxito" pues estando dirigido a 785 municipios, "se han adheridos 771, prácticamente la totalidad, y muchos gobernados por el PSOE".

Así, ha rechazado que el PSOE-A critique el Plan Aire "pero sus ayuntamientos se adhieran" al mismo, de ahí que espera que "a ver si de una vez por todas se ponen de acuerdo en el PSOE-A".

RECLAMACIONES AL GOBIERNO CENTRAL

Entretanto, el consejero de la Presidencia ha pedido a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que se pronuncie y apoye al Gobierno andaluz en su reclamación para que el central "no discrimine a Andalucía" en el reparto de fondos de contingencia para hacer frente a la pandemia por Covid. Ha explicado que hacen suyo, como siempre ha defendido el PSOE-A, que los fondos que lleguen de Madrid deben repartirse por criterio de población.

No obstante, censura que Pedro Sánchez no aplica dicho criterio "y hace que Andalucía pierda 800 millones" y mientras, Susana Díaz "no dice ni pío", por eso le solicita que se pronuncie, porque "es injusto, arbitrario e inmerecido tras el esfuerzo contra la pandemia que hemos hecho".

Del mismo modo, Bendodo también ha vuelto a reclamar al Ejecutivo central que "sea firme y pelee en Europa, porque estamos en una semana clave para conocer cuánto recibe España para hacer frente a la pandemia"; y también que prorrogue los ERTE hasta final de año porque el verano será salvable "pero lo difícil vendrá en octubre".