El Metro de Sevilla refuerza su oferta navideña con un 72% más de frecuencia y ampliación del servicio

Estación del Puerta Jerez del Metro de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Metro de Sevilla, sociedad concesionaria de la Junta, facilitará los desplazamientos durante el periodo navideño con un operativo especial que adapta las frecuencias de paso a los horarios de actividad comercial y de ocio, que son los de mayor afluencia en estas fechas, con una ampliación de la oferta del 72% en las franjas horarias de mayor demanda los viernes, sábados, domingos y festivos. Además, el suburbano volverá a prestar servicio durante la Nochevieja, a partir de las una de la madrugada del 1 de enero.

Según ha detallado la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en una nota, el operativo consiste, de un lado, en el incremento de los trenes dobles, fundamentalmente durante las tardes de los viernes, sábados, domingos y festivos. Además de este refuerzo, desde el lunes 22 de diciembre y durante la primera semana de enero, coincidiendo con el periodo de vacaciones académicas, se modificará también el servicio de trenes de días laborables, desplazando el máximo número de trenes al horario de tarde para adaptarse así al cambio en los hábitos de movilidad.

El 24 de diciembre, los últimos trenes saldrán de las estaciones de cabecera a las 21,12 horas de modo que pasarán por Nervión a las 21,30 horas, atendiendo a las necesidades de conciliación laboral de los trabajadores de Metro de Sevilla. Un día después, el 25 de diciembre, el servicio se reanudará a las 7,30 horas y finalizará a las 23,00 horas.

En el último día del año, el 31 de diciembre, los últimos trenes también pasarán por Nervión a las 21,30 horas y se reanudará el servicio a partir de la una de la madrugada del 1 de enero, que se mantendrá en funcionamiento de manera ininterrumpida toda esa noche de fin de año y el día siguiente hasta las 23,00 horas del mismo jueves. Esta ampliación del servicio en el primer día del año ha tenido muy buena acogida entre los viajeros desde que se puso en marcha en 2019.

Por último, el día 5 de enero, fecha de la tradicional Cabalgata de Reyes, se alcanzará el máximo en la oferta del servicio para atender las necesidades de movilidad que se producen esa tarde, extendiéndose el servicio hasta las dos de la madrugada.

Durante los Servicios Especiales de Navidad se registran momentos de máxima afluencia de usuarios y para facilitar el viaje, Metro de Sevilla ha recomendado planificar los trayectos con más tiempo que en días laborales ordinarios y evitar los momentos de mayor afluencia, adelantando o retrasando el trayecto.

Desde Metro de Sevilla, se ha recomendado también recargar con antelación los títulos de viaje. Para ello, los usuarios tienen a su disposición, además de las máquinas expendedoras y las máquinas de recarga automática mediante pago bancario en estaciones, la recarga online a través de la web o la aplicación para smartphones.

Para cualquier duda sobre el servicio de transporte de metro, la Oficina de Atención al Cliente atiende a través del teléfono gratuito 900 927 172, a través de mensajes de texto por WhatsApp en el número 609 402 906 y presencialmente en la estación de Puerta Jerez de 8,00 a 22,00 horas de lunes a viernes y de 9,00 a 21,00 horas sábados, domingos y festivos.