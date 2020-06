Bendodo pide al PSOE que deje de "engañar" sobre la RTVA, donde acabó la "manipulación" y hay "independencia"

SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha pedido este jueves al PSOE-A ante el Pleno del Parlamento que deje de "engañar" sobre la situación de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), donde se acabó la "manipulación" que ejercieron los anteriores gobiernos socialistas, mientras que ahora hay "independencia" y se respeta la "pluralidad".

Durante su intervención ante el Pleno de la Cámara, ha defendido que la RTVA goza hoy, como estipula la ley, de "autonomía en la gestión, organización y funcionamiento" y tiene una "dirección capacitada para hacer frente a los desafíos. "La nueva RTVA funciona mejor que la que ustedes dejaron", ha dicho al PSOE-A, al que ha aconsejado que no pretenda dar lecciones sobre la cadena autonómica después de lo que hicieron durante décadas.

"Desprestigiar el trabajo Canal sur y de sus profesionales no es razonable", según ha advertido Bendodo al PSOE-A, al que ha acusado de "faltar a la verdad" sobre la situación de la cadena pública para "criticar el trabajo de los profesionales". Ha indicado además que al PSOE-A le molesta que cada día haya más personas que ven Canal Sur.

Asimismo, ha defendido que el actual equipo directivo es "más austero que el anterior", ya que hay un cargo menos y ello supone un ahorro global de 40.000 euros. Ha apuntado que una gran parte de ese equipo directivo se mantiene de la etapa anterior.

Sobre el pluralismo, ha indicado que el informe elaborado por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) pone de manifiesto que Canal Sur es ahora "más plural" que en la etapa de los anteriores gobiernos socialistas. De hecho, según ha apuntado, el PSOE-A es el partido de la oposición que más sale en Canal Sur, "muy por encima de la representación institucional que tiene".

Bendodo ha manifestado que está encantado de hablar de Canal Sur en el Parlamento y de cómo los anteriores gobiernos del PSOE-A "la manipularon durante muchos años".

"No pueden dar lecciones de nada, ahora hay un equipo profesional y muchos profesionales que quieren desarrollar su trabajo con rigor e independencia", ha dicho, apuntando que los socialistas "no creen en los medios públicos" y consideran que son "suyos", como pasó con la RTVA durante décadas. "Cuando no son suyos, tratan de deslegitimarlos", ha señalado Bendodo, quien ha querido dejar claro que el actual Gobierno andaluz sí respeta la "independencia" de la cadena autonómica.

De otro lado, ha garantizado que el Gobierno andaluz siempre respetará el derecho de los trabajadores de Canal Sur a la huelga y ha recordado que el pasado 25 de febrero, la dirección y el comité de huelga fueron citados con el servicio interconfederal de mediación y arbitraje en Madrid, donde finalmente se alcanzó un acuerdo, con lo que la huelga del día 27 de ese mes quedó desconvocada.

Ha explicado que el acuerdo contemplaba realizar las gestiones precisas para disponer antes del 31 de marzo de las autorizaciones para llevar a cabo la contratación de 29 personas, que no se han podido hacer efectivas por la situación generada por la crisis del coronavirus. Bendodo ha puesto el acento en que se trata de las primeras contrataciones que autoriza el Gobierno andaluz desde el año 2012.

En cuanto al plan de empleo, ha dicho que le consta que el equipo directivo está buscando soluciones para intentar lograr la estabilidad de los trabajadores temporales, reduciendo la temporalidad, una cuestión que afecta a otros ámbitos del sector público. Ha señalado que la dirección también estudia la posibilidad de promover jubilaciones parciales y contratos de relevo e intentar cubrir la tasa de reposición.

Ha insistido en que la postura el Gobierno andaluz es de respeto y apoyo al equipo directivo y a los sindicatos, y que tratará de hacer todo lo que esté en su mano para hacer viable cualquier acuerdo que se alcance entre las partes. Ha apuntado que las reuniones podrían retomarse en este mes y ha confiado en que se desarrollen de manera exitosa.

De otro lado, ha destacado que un objetivo fundamental en esta nueva etapa es la modernización tecnológica de la RTVA, de manera que, por primera vez desde 2012, se destinan partidas específicas para este objetivo, con una primera dotación de 2,5 millones.

SE HA ROTO EL CONSENSO

En el turno de intervención de los grupos, el diputado del PSOE-A Francisco Conejo ha recordado "la incertidumbre" que tenía la plantilla de la RTVA ante la llegada de la "la extrema derecha" y de ahí que su partido facilitara "el pacto de hace un año", con el que se consiguió que la RTVA fuera "un primer símbolo para frenar los ataques de la extrema derecha a la autonomía andaluza". No obstante, ha afirmado que los nombramientos de tres altos cargos al frente de Canal Sur "han roto el consenso con trabajadores y con la oposición".

Asimismo, ha reprochado que "no hayan cumplido nada del acuerdo para desconvocar la huelga de los profesionales" contratando a productoras externas para cubrir eventos y acontecimientos, al tiempo que ha insistido en el ceso de Álvaro Zancajo como director de contenidos informativos de la RTVA.

El parlamentario de Adelante Andalucía Nacho Molina ha manifestado que ya ha pasado un año del incumplimiento de la "obligación de sentar a los trabajadores en el consejo de administración de la RTVA". Ha mostrado su preocupación por la información matinal que se da en la radio pública, calificándola de "lamentable" y de "ajena a la pluralidad", incluyendo incluso comentarios "racistas" de algunos tertulianos. "Están haciendo un intervencionismo descarado", según ha indicado Molina, quien ha apuntado que la audiencia de Canal Sur se ha "desplomado".

El diputado de Vox Francisco José Ocaña ha manifestado que el PSOE-A lleva "cuestionando" a la RTVA y sus trabajadores constantemente, en una estrategia de "acoso y derribo". "De tantos vicios adquiridos no soportan que la RTVA se dedique hoy a lo que tiene que hacer, dar un servicio público de calidad, dejando trabajar a los profesionales y sus directores", ha señalado. En su opinión, el PSOE-A se ha propuesto "derrotar al director general y al director de Informativos a cualquier precio".

Por su parte, la diputada del PP-A Rosalía Espinosa ha reconocido la labor de los trabajadores de la RTVA durante la crisis del coronavirus con la que han "sosegado" a las familias con información veraz y ha señalado que "hay futuro" para la RTVA "gracias a que los andaluces dieron un vuelco político en Andalucía". Además, ha detallado que en un año y medio de Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos se ha logrado una reforma la ley de la RTVA, se ha renovado el Consejo de Administración y se ha elegido por consenso parlamentario un director general.

La diputada de Ciudadanos Ángela Rodríguez ha manifestado que no va a decir que la RTVA haya solventado en un solo año todos los problemas, pero, sin duda, ahora sí "goza de mejor salud" que en la etapa de los gobiernos del PSOE cuando era "el cajón desastre donde volcar enchufados y la televisión de todos los socialistas. "Conjugaron el verbo enchufar y manipular como nadie", ha dicho Rodríguez al PSOE-A.