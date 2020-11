Bendodo: "Sánchez ha decidido aprobar los Presupuestos con el pasamontañas puesto"

SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), ha lamentado este viernes que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "ha decidido aprobar unos Presupuestos con el pasamontañas puesto".

"Es triste, pero es así", ha comentado Elías Bendodo en una entrevista en Es Radio, recogida por Europa Press, y al hilo del apoyo de Bildu al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 diseñado por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.

El consejero portavoz de la Junta, y también portavoz regional del PP-A, ha manifestado que Pedro Sánchez "ha demostrado en muchísimas ocasiones que antepone sus propios intereses, los del PSOE, a los intereses del conjunto de los españoles".

En esa línea, ha sostenido que, ante los PGE de 2021, "había dos vías", de las que una es "la que le interesaba a los españoles", que es, "simple y llanamente, nada con los terroristas", con los que "durante tantos años nos han hecho sufrir", y, por otro lado, "la vía que sí le interesa al socialismo", la de "unos Presupuestos para extenderlos hasta final de legislatura y apuntalarse en Moncloa".

Bendodo ha considerado que el apoyo de Bildu a los Presupuestos es "muy mala noticia para los demócratas y para el conjunto de los españoles", y ha valorado que haya habido "destacados socialistas que se visten por los pies y han levantado la voz" contra esa cercanía de Bildu con el PSOE, porque "han visto cómo en su comunidad autónoma, como Extremadura o Castilla-La Mancha, muchas familias han sufrido porque algunos de sus familiares han muerto a manos de ETA".

Preguntado sobre la posibilidad de que el PP se hubiera brindado a apoyar los Presupuestos del Gobierno, como se ha ofrecido Ciudadanos (Cs), Bendodo ha indicado que "esto no es cuestión de querer, sino de poder", y, "si uno no quiere pactar ni sentarse, por mucho que tengas voluntad, es perder el tiempo" intentarlo. En esa línea, ha comentado que "los socios del PSOE no permitirían nunca un acuerdo entre PP y PSOE; es más, no lo han permitido con Ciudadanos".

EL GOBIERNO "SE PONE DE CANTO" ANTE LA PANDEMIA

Por otro lado, Bendodo también ha criticado la gestión de la pandemia del Covid-19 por parte del Gobierno central, porque "se ha puesto de canto y le ha pasado la pelota a las comunidades autónomas para no quemarse" y que sean éstas "las que se las apañen".

Ha remarcado que la Junta está dispuesta a "asumir el desgaste" de la gestión de la crisis, porque "lo importante es la vida de los andaluces y que la economía funcione", pero lo que piden al Gobierno de España es que les dé "las herramientas" necesarias "para luchar" contra el coronavirus.

Y es que, según ha opinado, las comunidades autónomas están ahora "luchando contra la pandemia con un brazo atado a la espalda, porque el Gobierno no nos permite más herramientas", y así "es muy difícil", según ha advertido.

Sobre la situación de la pandemia en Andalucía, Bendodo ha valorado que se han sucedido tres días consecutivos con bajada en el número de hospitalizados, aunque ha admitido que sigue preocupando a la Junta "el crecimiento de contagios" e ingresos en planta y unidades de Cuidados Intensivos (UCI), así como el de fallecimientos, más de 3.000 en lo que va de pandemia en la región, según ha lamentado.

En esa línea, ha insistido en que, si dentro de unos diez días, cuando la Junta vuelva a evaluar la situación de la pandemia en Andalucía, si ésta "no ha mejorado, habrá que endurecer las medidas para frenar el Covid", también porque se trata de "frenar" la evolución de los contagios en este mes de noviembre "para salvar la Navidad, que económicamente es muy importante", según ha subrayado.