Bernal presume de una "transformación total": "Hemos conseguido que sea el Fitur de los negocios"

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha presumido este viernes de la "transformación total de todo lo que había sido la experiencia de Fitur los últimos años" y ha asegurado que "todo se ha orientado a que Fitur sea el Fitur de los negocios, y realmente lo hemos conseguido".

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Bernal ha señalado que "hemos respondido a una demanda de empresarios, de profesionales, incluso de instituciones, que nos pedían transformar la feria para que tuviéramos una presencia diferente. Y así ha sido. Hemos ampliado hasta 6.500 metros cuadrados la superficie total del stand. Tenemos el stand más grande de toda la feria de Fitur. Y hemos ampliado también hasta 1.500 metros toda la zona de trabajo profesional y empresarios. Realmente las valoraciones han sido excelentes".

Así, el titular de Turismo ha revelado que "solamente el primer día se habían celebrado más de 2.000 reuniones de trabajo. Esperamos cerrar hoy viernes con más de 6.500, en las cuales la media ha sido de 11,1 contactos nuevos por cada uno de los empresarios que ha acudido", lo que constituye "la tasa más elevada de toda la historia. Hasta ahora la media era de 7,6".

El consejero se ha referido a la campaña que se ha realizado en la céntrica Plaza de Callao, que ha tenido "un resultado inmenso". "La presencia viral de Andalucía, de nuestra Semana Santa y sobre todo la banda sonora de ese spot que ya todo el mundo conoce, que ha tenido ya más de 2.500 millones de impactos en todo el mundo. Realmente una campaña de street marketing espectacular", ha dicho Bernal antes de reiterar que "estamos muy emocionados con ese spot, con esa campaña. Creo que hemos realmente acertado de lleno".

Bernal ha reconocido que el objetivo para 2024 es superar los 34 millones de visitantes en Andalucía: "Si todo va razonablemente bien, manejamos tres escenarios y el escenario pesimista supone incrementar nuestra cifra de visitantes hasta los 35 millones". No obstante, ha señalado que la prioridad es "elevar el ingreso y el empleo". En ese sentido, ha alardeado de cifras: "Hemos conseguido 25.000 millones de ingresos provenientes del turismo en Andalucía en el año 2023, es una cuarta parte de todo lo que se consigue en España, estamos hablando de posiblemente la comunidad más potente del punto de vista turístico. Y se han generado más de 500.000 empleos".

Para el consejero, se trata además de "un empleo de calidad", ya que "ha bajado la tasa de temporalidad en el turismo al 8%, una tasa nunca conocida" y "los salarios se han incrementado en más de un 7%. Todo esto pone en manifiesto que efectivamente el turismo tiene un empleo cada vez más cualificado y esto es por lo que trabajamos".

CONTRARIO A LA INSTAURACIÓN DE LA TASA TURÍSTICA

Arturo Bernal se ha declarado contrario a la imposición de una tasa turística para quienes visiten Andalucía. Y lo ha argumentado diciendo que "entendemos que esa no es la solución porque la tasa al final es una salida de compromiso a un problema que es de mucho mayor calado". Un problema que "es estructural" y que consiste en "la infrafinanciación que tienen los municipios, y los municipios turísticos especialmente. Y eso es un problema que no se puede resolver, o no se debe resolver de manera esporádica".

"Es como querer resolver una enfermedad grave tomando aspirinas. Esa no es la solución. Y creo que la única manera de afrontar esto de forma seria y de forma definitiva es modificando el sistema de financiación local", ha añadido el consejero, que no descarta del todo imponer esa tasa, aunque más adelante: "La Junta de Andalucía podría plantearse" esta opción "cuando el sector turístico entienda que es una solución viable, aceptable y que no va a generar ningún tipo de impedimento ni complicación al negocio turístico en sí".

Si se dan esas circunstancias, Bernal entiende que "por nuestra parte no habrá ningún problema y lo que nos sentaremos será a consensuar cuál es la fórmula y cuál es el organismo que tiene que recaudar, pero todavía no vemos el suficiente consenso, ni tampoco el visto bueno por parte del sector, que sigue entendiendo que la tasa es un problema más que una solución", ha concluido.