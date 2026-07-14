Binter ofrece vuelos entre Córdoba y Canarias entre octubre y marzo desde 75 euros

Un avión de Binter. - JPEG - Europa Press

CÓRDOBA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía aérea Binter ha lanzado una campaña que permitirá adquirir, hasta el 27 de julio, billetes a precios reducidos para viajar en '#ModoCanario' entre Córdoba y Canarias entre el 1 de octubre y el 31 de marzo de 2027. A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 75 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta.

Así lo ha señalado la aerolínea en una nota en la que ha detallado que mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos interinsulares en conexión, aprovechando los 220 trayectos diarios que la aerolínea realiza en el archipiélago.

Asimismo, pone a disposición de sus clientes productos como 'Discover', el 'stopover' de Binter, para visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal, o 'AirPass Explorer', que brinda la oportunidad de realizar varios saltos entre islas, asociados a un billete de ida y vuelta internacional o nacional.

Los pasajeros de estos vuelos de Binter disfrutarán de las ventajas que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 --el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio--, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía, y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.

Las personas que deseen aprovechar la promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: 'bintercanarias.com', la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.