Blanco contrapone la subida del paro en octubre con los "récords históricos" de afiliados y autónomos en Andalucía

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en imagen de archivo. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha contrapuesto este miércoles el aumento del paro registrado en la comunidad durante el mes de octubre, con 2.052 desempleados más, con los "récords históricos" alcanzados en afiliación a la Seguridad Social y trabajadores autónomos, al tiempo que ha destacado que Andalucía ha registrado el menor incremento relativo del desempleo de todas las comunidades autónomas.

Así lo ha manifestado la consejera en un audio remitido a los medios de comunicación para valorar los datos del paro publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que sitúan el número total de desempleados en Andalucía en 539.041 personas.

"Es un dato negativo y así debemos valorarlo", ha reconocido Blanco, quien ha señalado que la subida del desempleo se ha concentrado en el sector servicios y entre las personas que buscan su primer empleo, mientras que el paro ha descendido en la agricultura, la industria y la construcción.

No obstante, la titular de Empleo ha subrayado que el desempleo ha aumentado en todas las comunidades autónomas, si bien Andalucía ha registrado "el menor incremento relativo del país".

En paralelo, Blanco ha puesto el acento en los "dos récords históricos" alcanzados por la comunidad, que ha superado los 3.629.000 afiliados a la Seguridad Social y ha llegado a los 608.747 trabajadores autónomos.

En este sentido, ha destacado que Andalucía ha incorporado en el último mes a más de 46.000 cotizantes y cerca de 3.500 trabajadores por cuenta propia, unas cifras que ha resaltado frente al incremento del paro registrado durante octubre.

Asimismo, la consejera ha defendido que la evolución interanual del mercado laboral andaluz "mantiene una tendencia favorable", con 63.221 desempleados menos que hace un año, lo que supone una reducción del 10,5%, frente al descenso del 0,86% registrado a nivel nacional.

A esta evolución ha sumado el incremento de más de 135.000 afiliados a la Seguridad Social en Andalucía durante los últimos doce meses. Pese a ello, Blanco ha advertido de que "estos avances no nos permiten conformarnos" y ha insistido en la necesidad de "seguir trabajando por quienes buscan empleo".

Por último, la consejera ha trasladado su reconocimiento a los trabajadores, autónomos y empresas que "generan oportunidades cada día en Andalucía".