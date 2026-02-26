Blanco reprocha al PSOE que "dé lecciones" sobre la gestión de ayudas por el temporal y compara con gestión estatal

Consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, durante su intervención en el Pleno en el Parlamento de Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO - PARLAMENTO

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha reprochado este jueves al Grupo Socialista que "dé lecciones" sobre la gestión de ayudas por el temporal en Andalucía, y ha contrapuesto la actuación de la Junta con la del Gobierno central en otras situaciones de emergencia, como el volcán de La Palma o la dana de Valencia.

En el Pleno del Parlamento Andaluz y en respuesta a una pregunta del diputado socialista Gerardo Sánchez sobre si el Ejecutivo autonómico está haciendo "todo lo posible" para ayudar a los afectados por las tormentas y cuándo llegarán las ayudas, la consejera ha defendido el plan aprobado por la Junta, dotado con 1.780 millones de euros con recursos "propios y reprogramados", que incluye un paquete específico para autónomos y pymes.

Durante el debate, el parlamentario socialista ha cuestionado el calendario previsto y ha preguntado por qué las ayudas de la Administración del Estado llegarán, según ha afirmado, la próxima semana, mientras que las de la Junta no lo harán hasta el mes de junio. Asimismo, ha instado al Gobierno andaluz a que materialice los anuncios en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y ha reclamado que se agilicen las convocatorias.

En su réplica, Blanco ha considerado "previsible y triste" la intervención del PSOE y ha afirmado que los socialistas no estaban interesados en conocer el contenido de las ayudas, sino en "despreciar lo que estamos haciendo". "No nos den lecciones", ha señalado, tras defender que la Junta está actuando con eficacia en la recuperación de infraestructuras y servicios tras el temporal.

La consejera ha reiterado que el Gobierno andaluz ha anunciado un primer paquete de ayudas directas por importe de 1.780 millones de euros, que incluye apoyos para autónomos de hasta 2.000 euros y para pymes de 3.500 euros por persona trabajadora, así como cobertura para autónomos societarios, colaboradores familiares y socios trabajadores de cooperativas.

Según ha explicado, las ayudas estarán automatizadas y se convocarán una vez se tramite el correspondiente decreto ley, con un plazo de solicitud abierto hasta el 30 de junio.

Frente a las críticas del PSOE sobre la demora en la llegada de los fondos, Blanco ha defendido que la Junta tiene "hoja de servicio" en materia de apoyo al tejido productivo y ha asegurado que desde 2019 se han concedido 570.000 ayudas por importe de 2.500 millones de euros.

Asimismo, ha contrapuesto estas cifras con el periodo 2015-2018, en el que, según ha indicado, se destinaron 78,3 millones de euros al tejido productivo andaluz.

Durante su intervención, la consejera ha comparado la actuación del Gobierno andaluz con la del Ejecutivo central en otras emergencias recientes.

En relación con la erupción del volcán de La Palma, ha señalado que "cuatro años y medio después" todavía hay afectados que continúan recibiendo ayudas y que sectores como el agrícola siguen reclamando fondos.

Sobre la dana registrada en Valencia en octubre de 2024, ha afirmado que en enero de 2026 "solo el 47% de los fondos se habían ejecutado" y que únicamente el 18% de las ayudas habían llegado a los autónomos, además de mencionar partidas del Fondo de Solidaridad que, según ha indicado, aún no se habían ejecutado.

Blanco ha concluido defendiendo que el Gobierno andaluz está comprometido con los afectados por el temporal y que las ayudas se materializarán conforme al calendario previsto, al tiempo que ha instado al PSOE a centrarse en la gestión del Ejecutivo central "en vez de dar lecciones al resto de administraciones".