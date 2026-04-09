Bomberos y policías locales participan en la primera prueba de encarrilamiento del sistema tranviario de Jaén

Participantes en la primera prueba de encarrilamiento - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 30 bomberos y siete policías locales han participado en la primera prueba de encarrilamiento del sistema tranviario de Jaén que ha tenido lugar en las cocheras de Vaciacostales. La prueba ha consistido en una simulación controlada de un supuesto descarrilamiento de una unidad tranviaria, con el objetivo de verificar los procedimientos, medios técnicos y coordinación operativa necesarios para su restitución segura de la vía.

En la prueba se han reproducido, en condiciones controladas, las principales fases de una intervención real desde el aseguramiento de la zona, consignación de instalaciones, posicionamiento de medios de elevación guiado, maniobra de encarrilamiento y verificación final del estado del vehículo y de la infraestructura.

La concejala de Policía Local, Bomberos y Transportes, María del Carmen Angulo, ha destacado que este tipo de prácticas "son fundamentales para garantizar una respuesta eficaz y coordinada ante cualquier incidencia que pueda producirse en el sistema tranviario".

Asimismo, ha subrayado que la preparación y la formación continua de los efectivos de emergencia "son claves para actuar con rapidez, seguridad y eficacia, minimizando riesgos tanto para los operarios como para la ciudadanía".

En este sentido, el jefe de la Unidad de la Asistencia Técnica de Preexplotación del Sistema Tranviario, Vicente Giménez, ha detallado que esta simulación técnica de una posible incidencia que pudiera ocurrir en cada una de las pruebas, "se hace durante la etapa de preexplotación para aprender a actuar en el caso de que ocurra en la realidad".

De hecho, en la prueba de este jueves "se ha forzado una incidencia, en concreto un descarrilamiento, y se ha vuelto a restituir todo el equipo a su situación normal con todas las medidas de seguridad y con la presencia de los cuerpos de seguridad para mostrarles como actuar en este tipo de casos".

Giménez también ha informado de que este tipo de pruebas forman parte de la etapa de preexplotacion y continuarán en la etapa de operación, una vez ya esté en funcionamiento el tranvía.

Por su parte, Angulo ha incidido en que estas pruebas "permiten comprobar sobre el terreno el correcto funcionamiento de los protocolos establecidos, así como mejorar la coordinación entre los distintos servicios implicados, reforzando así la seguridad del futuro servicio de tranvía de Jaén".

Asimismo, ha agradecido "la implicación, profesionalidad y esfuerzo" de los miembros de la Policía Local, del Servicio de Bomberos y del conjunto del personal municipal que ha participado en este ejercicio, cuya colaboración "resulta esencial para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad del sistema tranviario".