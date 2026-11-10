La borrasca Charles activa este miércoles aviso naranja en Andalucía y amarillo en Almería por lluvias, oleaje y vientos

Transeuntes se protegen de la lluvia bajo los efectos de la borrasca Bruna a su paso por Córdoba. - Joaquín Corchero - Europa Press
SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las lluvias, tormentas, vientos y oleaje marcarán la jornada de este miércoles, 11 de noviembre, en Andalucía. La previsión ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso naranja por lluvias que podrían dejar acumulados de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla, así como por vientos de hasta 110 kilómetros por hora en Huelva y de hasta 100 kilómetros por hora en Cádiz y Granada. Además, se han activado avisos naranjas por fuertes vientos en Córdoba, Jaén y Sevilla, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora.
Según detalla la Aemet en su web, consultada por Europa Press, en Cádiz, Grazalema registrará aviso naranja entre las 12,00 y la medianoche por precipitaciones acumuladas de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y vientos de hasta 90 kilómetros por hora. Asimismo, tendrá aviso amarillo por precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora durante el mismo periodo.
La campiña gaditana tendrá aviso naranja por vientos de hasta 90 kilómetros por hora entre las 12,00 horas y la medianoche, además de aviso amarillo por precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora durante el mismo tramo horario.
El litoral gaditano, en el mismo tramo horario, mantendrá aviso naranja por rachas máximas de hasta 90 kilómetros por hora, además de probabilidad de tornados o mangas marinas y aviso amarillo por precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Asimismo, tendrá aviso naranja por fenómenos costeros entre las 12,00 y las 22,00 horas, con vientos del sur o suroeste de entre 50 y 74 kilómetros por hora y mar combinada del suroeste de cinco a seis metros.
Por último, el Estrecho, en la misma línea, mantendrá entre las 12,00 horas y la medianoche aviso naranja por rachas de viento que podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora y aviso amarillo por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y precipitaciones acumuladas de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.
Sin embargo, entre las 18,00 y las 22,00 horas mantendrá aviso naranja por fenómenos costeros, con vientos del suroeste de entre 50 y 74 kilómetros por hora y mar combinada de cuatro a cinco metros, mientras que entre las 16,00 y las 18,00 horas y entre las 22,00 horas y la medianoche tendrá aviso amarillo por vientos costeros de entre 50 y 61 kilómetros por hora.
En Granada, Nevada y Alpujarras mantendrán entre las 12,00 horas y la medianoche aviso naranja por precipitaciones que podrán alcanzar 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, así como por vientos a partir de las 15,00 horas que podrán alcanzar rachas de 100 kilómetros por hora. Además, tendrá aviso amarillo por precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora durante el mismo periodo.
La Cuenca del Genil registrará a partir de las 15,00 horas aviso naranja por rachas máximas de viento de 90 kilómetros por hora, mientras que Guadix y Baza registrarán desde las 18,00 horas aviso amarillo por rachas de hasta 70 kilómetros por hora.
Por último, la costa granadina mantendrá aviso amarillo por precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas entre las 12,00 horas y la medianoche y, a partir de las 15,00 horas, por rachas de hasta 70 kilómetros por hora.
En Huelva, Aracena contemplará aviso naranja por precipitaciones acumuladas de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y vientos que podrán alcanzar rachas de 90 kilómetros por hora entre las 12,00 horas y la medianoche. Además, hasta las 12,00 horas del miércoles las precipitaciones podrán registrar un volumen de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, mientras que durante toda la jornada tendrá aviso amarillo por precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.
Andévalo y Condado registrará aviso naranja por vientos de hasta 90 kilómetros por hora entre las 12,00 horas y la medianoche, además de aviso amarillo por precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.
Así las cosas, el litoral de Huelva tendrá aviso naranja por vientos de hasta 110 kilómetros por hora e incluso probabilidad de tornados o mangas marinas y aviso naranja por fenómenos costeros entre las 12,00 y las 22,00 horas, con vientos del sur o suroeste de entre 50 y 74 kilómetros por hora y mar combinada del suroeste de cinco a seis metros. Asimismo, tendrá aviso amarillo por precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.
Ya en Málaga, Ronda tendrá aviso naranja por precipitaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas entre las 12,00 horas y la medianoche, si bien desde las 15,00 horas mantendrá también aviso naranja por rachas máximas de viento que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora. Además, tendrá aviso amarillo por precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.
Sol y Guadalhorce registrará similar predicción en cuanto a las precipitaciones, con hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y aviso amarillo por hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, si bien los vientos desde las 15,00 horas podrán alcanzar rachas de hasta 70 kilómetros por hora.
Antequera también mantendrá aviso naranja, esta vez por rachas de hasta 90 kilómetros por hora entre las 15,00 horas y la medianoche.
Finalmente, la Axarquía malagueña mantendrá aviso amarillo por precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas entre las 12,00 horas y la medianoche y, desde las 15,00 horas, por vientos de hasta 70 kilómetros por hora.
Ya en Sevilla, la Sierra norte tendrá aviso naranja por precipitaciones que podrán alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas entre las 12,00 horas y la medianoche, así como por vientos de hasta 90 kilómetros por hora durante el mismo periodo. Además, tendrá aviso amarillo por precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas hasta las 12,00 horas.
La Campiña sevillana y la Sierra sur tendrán aviso naranja por vientos de hasta 90 kilómetros por hora entre las 12,00 horas y la medianoche, además de aviso amarillo por precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora durante toda la jornada.
En Córdoba, la Sierra y Pedroches y la Campiña cordobesa tendrán aviso amarillo durante toda la jornada por precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Además, desde las 15,00 horas tendrán aviso amarillo por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, mientras que la Subbética cordobesa tendrá aviso naranja por rachas de hasta 90 kilómetros por hora desde esa misma hora.
En Jaén, el Valle del Guadalquivir y la capital y Montes mantendrán aviso naranja desde las 15,00 horas por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. Asimismo, Cazorla y Segura tendrá aviso naranja desde las 18,00 horas por rachas de hasta 90 kilómetros por hora, mientras que Morena y Condado tendrá aviso amarillo desde las 15,00 horas por vientos de hasta 70 kilómetros por hora.
Por último, en Almería, Poniente y Almería Capital tendrá aviso amarillo entre las 12,00 y la medianoche por precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Además, desde las 18,00 horas tendrá aviso amarillo por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. A esa misma hora, también tendrán aviso amarillo por viento de hasta 70 kilómetros por hora Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas y Levante almeriense.