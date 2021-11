Bosquet cree que "fantasma del adelanto electoral es antes del verano" y ve otro escenario a contexto de audio de Marín

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía y diputada de Ciudadanos, Marta Bosquet, ha considerado este miércoles sobre la repercusión en el calendario electoral de Andalucía de la difusión de un audio del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, calificando de "estúpido" la elaboración de un Presupuesto en año electoral, que "el fantasma del adelanto electoral es de antes del verano".

Bosquet ha estimado que "el escenario (presupuestario) no es el mismo", en referencia a la fecha de la reunión de su Grupo Parlamentario donde se produce la intervención de Marín, que ella ha situado "antes del verano, que recuerde antes del verano, seguro", con la idea de que la previsión de ingresos no era la misma en julio que a partir de septiembre, como ha venido sosteniendo el propio vicepresidente.

En una entrevista con Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Bosquet ha asegurado sobre la identidad del filtrador del audio de la intervención de Marín ante los parlamentarios de Cs que "no sé quién es", aunque ha calificado su comportamiento para considerar que "connotaciones de rata tiene", por cuanto durante la entrevista se han emitido las imágenes de julio del Parlamento cuando una rata irrumpió en el Salón de Plenos.

La presidenta del Parlamento ha sostenido sobre ese comportamiento de divulgar el contenido de la reunión de un grupo parlamentario que "hay determinadas cosas que no se pueden traspasar" al esgrimir que "no tiene sentido" y ha instado a que "el que lo ha hecho debe hacérselo mirar, tiene problemas consigo mismo". "No te puedes fiar de la persona que haga eso", ha apostillado Bosquet.

La presidenta del Parlamento ha sostenido que "Andalucía lo merece", en referencia a agotar la legislatura, mientras ha reprochado a los grupos que "están abogando por sus intereses electorales" con el convencimiento de que "estamos defraudando a los ciudadanos" porque "estamos degenerando sus decisiones" tras esgrimir que "votan para cuatro años".

Bosquet ha reconocido que "en los momentos en que a un gobierno se haga insostenible sacar las cuestiones adelante, a lo mejor en ese momento deben convocarse elecciones".