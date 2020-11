Bravo defiende la "transparencia" del pacto con Vox y le reivindica como "socio prioritario": "No lo he escondido jamás"

SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha defendido este miércoles la "transparencia" del acuerdo para desbloquear el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021 alcanzado por PP y Ciudadanos (Cs) con Vox, formación a la que ha reivindicado como "socio prioritario" del Gobierno andaluz y de la que ha alabado su "responsabilidad y lealtad en la negociación".

Bravo ha iniciado su debate con el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, admitiendo que "evidentemente no" ha existido ningún "chantaje" por parte de esta formación durante la negociación presupuestaria, sino "colaboración, ayuda, propuestas y diferencias y finalmente llegar a un acuerdo para ser capaces de tener unos presupuestos".

Acto seguido el titular andaluz de Hacienda ha "aceptado la crítica" de Hernández por el empeño de la Junta en la búsqueda de un acuerdo presupuestario con PSOE-A y Adelante Andalucía y ha asegurado que él personalmente siempre ha defendido a Vox como "socio prioritario.

"No me he escondido en ningún caso, no lo he esquivado jamás y siempre he puesto en valor el acuerdo con ustedes y su responsabilidad y lealtad en la negociación", ha añadido Bravo, que ha trasladado a Vox que Andalucía tiene su "tercer presupuesto" de la legislatura "gracias a ustedes" y tiene "gobierno gracias a ustedes".

Tras señalar que "jamás he puesto una etiqueta a nadie", el consejero ha reivindicado igualmente que "cualquier cosa que hemos hecho con ustedes lo hacemos con transparencia" y ha puesto como ejemplo que el acuerdo suscrito este mediodía para dar luz verde al presupuesto de 2021 "se ha firmado públicamente y se ha trasladado" su contenido porque "no tenemos nada que esconder".

Bravo ha subrayado que el apoyo de Vox permitirá que Andalucía será "la primera comunidad que va a tener un presupuesto aprobado" y ha resaltado que los compromisos asumidos en anteriores pactos presupuestarios "se van cumpliendo, alguno con cierto retraso" que ha confiado en poder superar.