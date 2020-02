Bravo propuso al Gobierno en el CPFF pagar los 537 millones de IVA con un decreto-ley, como preveía el Presupuesto 2019

Publicado 09/02/2020 14:25:02 CET

BURGUILLOS (SEVILLA), 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Economía y Hacienda del Partido Popular Andaluz y consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha expuesto este domingo en una visita a Burguillos (Sevilla) que los 537 millones que el Estado adeuda con Andalucía por el IVA del mes trece podía haberse pagado mediante un decreto ley. "Pedimos un Consejo de Política Fiscal y Financiera para aportar soluciones y dijimos allí que hay una medida para arreglarlo vía decreto ley, que ellos ya lo planteaban en sus Presupuestos de 2019", ha argumentado Bravo.

El consejero de Hacienda ha participado este domingo en la Comarcal de La Vega que el PP sevillano ha celebrado en Burguillos, según ha explicado el PP a través de una nota de prensa.

Ésa fue la "propuesta" que la Junta de Andalucía llevó al Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el viernes, sin embargo, lejos de aprobar esta solución, "lo que nos plantea el Gobierno de Sánchez es un préstamo, que es como si le dijeran a los trabajadores de la Junta que "en lugar de pagarle la nómina el mes que viene lo que le vamos a dar es un préstamo", ha esgrimido Juan Bravo.

"Eso es lo que plantea el Gobierno de Sánchez con los 2.500 millones para el conjunto de España", ha explicado, al tiempo que ha lamentado la

negativa del Ejecutivo a pagar el dinero del IVA. "Lo que nosotros queremos es nuestro dinero, y lo que dice que nuestra postura es la correcta es que todos los consejeros de Hacienda del resto de comunidades salieron del Consejo de Política Fiscal diciendo que no estaban de acuerdo y que lo que quieren es lo mismo".

Bravo ha señalado que "los andaluces no estamos pidiendo nada que no

compartamos todos" y afirma que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo único que ha conseguido es "unanimidad en que su propuesta no es buena".

El coordinador de Economía y Hacienda del Partido Popular Andaluz ha asegurado que con esta negativa del Gobierno de Sánchez, lo que está haciendo es "limitando la autonomía financiera y política de las comunidades", lo que supone "un grave perjuicio".

Según ha desgranado Bravo, "había un compromiso para utilizarlo para amortizar deuda, como no puede ser de otra manera, y los que no nos hayamos gastado todo ese IVA, como en Andalucía, donde hemos hecho una buena gestión, lo podamos utilizar además para aquello que preocupa a los andaluces, políticas sociales y cuestiones relativas a la transición ecológica, que es lo que demandamos todos los andaluces y la Unión Europea", pero la respuesta de la ministra fue que no".

El consejero de Hacienda ha defendido que "los andaluces están por encima de todo" y que "España como país, con las autonomías que lo conforman, está por encima de los intereses partidistas de algunos".

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, que ha

acompañado a Bravo en la Comarcal de La Vega junto a otros dirigentes del PP sevillano, ha lamentado que "los sevillanos no tengan en Madrid un Gobierno amigo" y que "esté asfixiando a Andalucía y a nuestra provincia negando un dinero que son de los andaluces, no de Sánchez ni de Montero".

Pérez ha remarcado que "desde el Partido Popular no pararemos hasta que el Gobierno de Sánchez nos entregue lo que es nuestro".