Buxadé critica "deterioro de servicios públicos" y avisa: "Las calles o son de los españoles o de los criminales"

Jorge Buxadé (Vox) atiende a los medios en Almuñécar. - VOX

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha criticado este lunes el deterioro de los servicios públicos en España y ha advertido del avance del crimen organizado, al que considera una amenaza creciente para la seguridad de los españoles. "Las calles o son de los españoles o son de los criminales", ha dicho.

Durante su intervención en Almuñécar (Granada), Buxadé ha criticado la situación de la sanidad pública y ha defendido la propuesta de Vox de implantar una "sanidad pública nacional", que garantice la asistencia a los españoles y a los extranjeros que residen, trabajan y cotizan en España.

"Nosotros proponemos que la asistencia sanitaria sea íntegra, completa, perfecta, como ha sido siempre para los españoles y para los extranjeros que residen y trabajan, cotizan y pagan impuestos. Y todo el que no cotice, que no paga impuestos, el que vive de las ayudas tiene un camino que es volver a su país", ha dicho

"Han convertido España en el hospital del mundo", ha criticado, al tiempo que ha alertado de las dificultades de los profesionales sanitarios españoles para encontrar empleo y acceder a una vivienda.

"No podemos permitir que en esta convocatoria de plazas a médicos internos residentes más del 50% sean lanzadas al extranjero y que nuestros médicos y nuestras enfermeras tengan que irse a trabajar al Reino Unido o a Alemania porque no tienen la posibilidad de trabajar aquí, porque entre otras cosas venir a trabajar aquí supone dejarse prácticamente el 70 o el 80% del sueldo en la vivienda", ha criticado.

Asimismo, ha advertido de la expansión del crimen organizado en el sur de España y ha reclamado reforzar las unidades especializadas de la Guardia Civil para combatir las mafias. "No vamos a permitir que el crimen organizado se apodere de nuestras calles. Las calles son de los españoles o de los criminales, y nosotros queremos que sean de los españoles", ha afirmado.

En su comparecencia en Almuñécar, en la costa de Granada, ha advertido de que Lo que sucede en la Costa del Sol llegará también a esta zona: "El crimen organizado, los robos, las okupaciones, las violaciones a mujeres... Vox está comprometido con la seguridad, las calles deben ser de los españoles. Esto también es corrupción y también mata".

Preguntado por Gibraltar, Buxadé ha calificado de "infame" el acuerdo alcanzado con Reino Unido y ha defendido la recuperación de la soberanía española sobre el Peñón. "Si Gibraltar estuviese dentro de España no habrá ningún problema de la libre circulación de mercancías, servicios y capitales, pero Gibraltar es una colonia ilegítima que ha sido ahora mismo traicionada, España por Albares y por Sánchez, por ese acuerdo infame con el Reino Unido", ha señalado.

Por último, ha reiterado el compromiso de su partido de revisar las concesiones de nacionalidad española para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente. "Hay ya cientos de miles de personas que van con un pasaporte español y con un pasaporte marroquí a la vez, y eso no es posible. Por supuesto que revisaremos todas las nacionalidades. La nacionalidad española no se regala. La nacionalidad española se hereda o se conquista con el trabajo y con la dedicación y, por supuesto, cumpliendo la norma.", ha concluido.