El C3A de Córdoba acoge este viernes la presentación de 'Spring Bloom in the Marginal Ice Zone', de Jana Winderen

Publicado 29/11/2018 18:39:07 CET

CÓRDOBA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), ubicado en Córdoba y dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, acoge este viernes, desde las 20,30 horas, el concierto de presentación en España de 'Spring Bloom in the Marginal Ice Zone', de Jana Winderen, artista que centra su universo sonoro en grabaciones de campo para crear sus obras.

Según indicó en su momento el C3A en una nota, Winderen es reconocida por los registros del universo submarino, y el concierto parte de grabaciones en entornos marinos y acuáticos, tanto de ríos como de los oceanos. Este recorrido sonoro de Jana Winderen nos lleva desde el mar de Barents en el océano ártico hasta los fondos tropicales.

Jana Winderen ha estudiado Bellas Artes en Goldsmiths, Universidad de Londres, y tiene formación en matemáticas, química y ecosistemas marinos por la Universidad de Oslo (Noruega). Su trabajo se centra en entornos y ecosistemas difícil acceso para el ser humano, tanto de manera auditiva como física. Sus instalaciones sonoras multicanal y conciertos han tenido lugar en numerosas instituciones de América, Asia y Europa.

De gran acontecimiento musical y sónico puede considerarse el regreso a España de la compositora noruega, que ha elegido el C3A --con entrada gratuita hasta completar aforo-- para estrenar una nueva obra en nuestro país, en el que no actuaba desde hace cinco años. En este concierto presenta por primera vez en España su nuevo trabajo 'Spring Bloom in the Marginal Ice Zone', lanzado el pasado 9 de noviembre. Además, se incluyen dos estrenos absolutos, uno basado en grabaciones realizadas en Tailandia y una nueva versión de su pieza 'The Listener'.