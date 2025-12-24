Santander logra la concesión de 4 millones de fondos europeos para desarrollo urbano sostenible

Archivo - Calle de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha obtenido de forma definitiva la ayuda de más de 4 millones de euros de fondos europeos FEDER para el desarrollo de su Plan de Actuación Integrado, tras la publicación de la resolución final de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, que ha confirmado la concesión de esta financiación al Consistorio.

La resolución definitiva ha puesto fin al procedimiento iniciado a finales de 2024 para la asignación de senda financiera FEDER a planes de actuación integrados de entidades locales, en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible y correspondiente al periodo de programación 2021-2027.

En este contexto, Santander ha resultado seleccionada como beneficiaria, consolidando una ayuda que permitirá impulsar proyectos estratégicos alineados con la planificación municipal y los objetivos europeos de sostenibilidad, cohesión social y transformación urbana.

El concejal de Economía, Javier García Ruiz, ha valorado la confirmación de estos fondos y ha destacado que "la resolución definitiva ratifica el trabajo serio, riguroso y continuado que viene realizando el Ayuntamiento en la captación de financiación europea", según ha señalado en un comunicado.

La financiación FEDER concedida permitirá movilizar una inversión global superior por importe de 6,7 millones, al estar cofinanciada con aportación municipal, y se destinará a actuaciones vinculadas al desarrollo urbano sostenible, la mejora de la movilidad, el impulso a la innovación y el desarrollo tecnológico, así como a iniciativas en el ámbito social, en coherencia con las prioridades marcadas por la Unión Europea y con la estrategia municipal de ciudad.

El Plan de Actuación Integrado presentado por la ciudad se enmarca en la Estrategia Territorial Integrada Sostenible Santander 2030, el documento que articula la planificación a medio y largo plazo del Ayuntamiento y que aglutina las principales líneas de actuación para avanzar hacia una ciudad "más equilibrada, eficiente y preparada para los retos futuros".

"Contar con una estrategia clara y compartida ha sido clave para acceder a estos fondos y para garantizar que cada proyecto tenga un impacto real en la mejora de la ciudad y de los servicios públicos", ha resaltado el edil.

379 SOLICITUDES

La resolución definitiva del Ministerio de Hacienda ha sido adoptada tras el análisis de 379 solicitudes presentadas por entidades locales de toda España, un proceso "altamente competitivo" en el que se han valorado criterios como la calidad técnica de los proyectos, su alineación con los objetivos del Programa Plurirregional de España FEDER 2021-2027 y la capacidad de ejecución y absorción de los fondos.

En este contexto, el concejal ha subrayado que "Santander ha vuelto a situarse entre las ciudades que mejor han sabido responder a las exigencias europeas, tanto en el diseño como en la gestión de sus propuestas".

Y ha puesto también el acento en la importancia de la fase que se abre a partir de ahora, una vez confirmada la ayuda. "La obtención de los fondos es un paso fundamental, pero igual de importante es su correcta ejecución. Nuestro objetivo es cumplir los plazos, garantizar la máxima eficiencia en el uso de los recursos y asegurar que las actuaciones previstas se traduzcan en beneficios concretos para los vecinos".

Por último, García Ruiz ha subrayado que esta nueva ayuda consolida la trayectoria del Ayuntamiento de Santander en la captación de financiación europea en los últimos años, en los que la ciudad "ha logrado sumar más de 41 millones" en distintos programas, lo que ha permitido poner en marcha "decenas" de proyectos y actuaciones en ámbitos como la movilidad sostenible, la innovación, el medio ambiente, el comercio, el empleo o los servicios sociales.