CAA, CAC y CACV lamentan que el encuentro de Barcelona habría sido "el foro ideal" para integrarse en el Comité Europeo

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de los consejos audiovisuales de Andalucía, Domi del Postigo (CAA); Cataluña, Xevi Xirgo (CAC); y la Comunidad Valenciana, José Mª Vidal (CACV) han considerado que la celebración en Barcelona de la cuarta asamblea plenaria del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación (European Board for Media Services), que tendrá lugar este martes y miércoles, habría sido "el foro ideal para integrar estas autoridades independientes autonómicas del Estado en este comité donde están representadas las autoridades audiovisuales independientes de todos los países de la UE", y que fue creado a principios de este año 2025.

El regulador estatal español, la CNMC, ostenta la primera presidencia rotatoria. En opinión de los presidentes de las autoridades autonómicas audiovisuales independientes del estado español, esta asamblea del Comité Europeo de Medios en Barcelona habría sido la idónea para resolver la reivindicación histórica de estar presentes en este organismo, que es el sucesor de la antigua ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services), de la que tampoco pudieron formar parte, según ha señalado el CAA en una nota de prensa.

El organismo europeo que ahora se reúne en Barcelona fue constituido en virtud del Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, por el que se establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior europeo.

En este sentido, el Reglamento prevé quiénes formarán el Comité de Medios en el artículo 10.4: "Cuando un Estado miembro tenga más de una autoridad u organismo regulador nacional, dichas autoridades u organismos reguladores nacionales se coordinarán mutuamente según resulte necesario y nombrarán a un representante común. El representante común ejercerá el derecho de voto".

Al respecto, en el considerando 38 del mismo Reglamento también se establece lo siguiente: "Cuando los Estados miembros cuenten con diversas autoridades u organismos reguladores nacionales pertinentes, incluidos los de nivel regional, se debe elegir un representante común a través de procedimientos adecuados y el derecho de voto debe seguir limitado a un representante por Estado miembro. Las autoridades u organismos reguladores nacionales deben poder consultar y coordinar con las autoridades u organismos competentes pertinentes y, en su caso, con los organismos de autorregulación en sus Estados miembros para la realización de sus actividades dentro del Comité".

En virtud de este punto, ha señalado la citada nota de prensa, Estados como el belga y el alemán cuentan con la participación en el Comité de sus autoridades regionales respectivas.

Sin embargo, "una vez más se produce la ausencia de los reguladores andaluz, catalán y valenciano en la delegación del Estado español". "Algo que cuesta mucho entender, considerando más necesaria que nunca la coordinación entre los reguladores independientes españoles y europeos, en un momento en el que la Comunicación y su concernimiento ciudadano en el contexto tecnológico actual suponen un reto histórico", ha concluido el Consejo Audiovisual.