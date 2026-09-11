Cabalcor cumple 24 años con un programa variado con más de 500 caballos en los concursos y actividades

Asistentes a la presentación de Cabalcor 2026, edición número 24. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, han presentado este viernes Cabalcor 2026, edición número 24, que cuenta con un programa amplio y variado en este mes y octubre, donde tienen cabida la doma vaquera, la doma clásica, la alta escuela, los concursos morfológicos de pura raza española, los enganches, los carruajes de tradición, el espectáculo ecuestre, los caballos árabes, incluso especialidades que en este momento empiezan a promocionarse, todo ello con más de 500 caballos.

En Caballerizas Reales, junto a la delegada de Turismo de la Diputación, Narci Ruiz; el presidente de la Asociación de Criadores PRE Córdoba, Enrique Lovera; la presidenta del Club de Carruajes de Tradición, María Antonia Torres, y el presidente de la Confederación de Empresarios (CECO), Antonio Díaz, el regidor ha aseverado que esta edición es "especial" al ser la primera que se celebra en Caballerizas Reales tras formalizar la concesión a Córdoba Ecuestre.

Además, Bellido ha reivindicado la evolución de Cabalcor, que nació como una iniciativa local y se ha consolidado 24 años después como "un referente nacional y con proyección internacional". Asimismo, ha elogiado el trabajo de Córdoba Ecuestre y la colaboración entre instituciones públicas y privadas, y ha confiado en que el futuro Centro Internacional del Caballo permita "seguir reforzando la posición de Córdoba en el mundo ecuestre". También, ha animado a los cordobeses a visitar Cabalcor, disfrutar de sus concursos y actividades y conocer el uso que se da a las Caballerizas Reales, recordando que la entrada en estas citas es gratuita hasta completar aforo.

Mientras, el presidente de Córdoba Ecuestre ha resaltado que "Cabalcor es una marca absolutamente consolidada en el panorama del caballo, tanto en España como a nivel internacional", de modo que "se ha abierto al mundo y lleva la marca del caballo y de Córdoba a los lugares más insospechados a través de las actividades", a la vez que "se ha convertido en una de las referencias de la propia Córdoba Ecuestre junto al espectáculo".

Además, ha señalado que "una actividad que empezó siendo un fin de semana, de jueves a domingo, ahora dura dos meses, todo septiembre y todo octubre, e incluso se puede permitir tener unos previos en junio, como este año ha sido la Copa de España de Doma Vaquera, que se ha adelantado para cumplir con el criterio de calidad, para conseguir que los mejores estuvieran". Y ha subrayado que "es una herramienta económica y turística de primer nivel que durante dos meses hace que el caballo sea también un elemento de atracción para la ciudad".

Y la delegada de Turismo de la Diputación ha valorado que es "un encuentro de referencia internacional en el mundo del sector ecuestre y se ha convertido en un producto estrella de la oferta turística y cultural de Córdoba en esta época del año", al tiempo que ha apuntado que "Cabalcor no es solamente una feria en torno al mundo del caballo, es un encuentro con los mejores jinetes y los mejores caballos del mundo", todo ello "en el mejor espacio".