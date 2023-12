Cabello (PP) afirma que el PSOE ha sido "parte del problema" del agua en el Norte y ahora "busca polémica"

CÓRDOBA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Córdoba, Araceli Cabello, ha lamentado que, en cuanto a la situación del agua en la Zona Norte de la provincia, "el PSOE ha sido parte del problema y está lejos de ser parte de la solución", ya que "solo busca la polémica, la confrontación y la tergiversación para confundir de forma premeditada a los ciudadanos".

Así lo ha manifestado Cabello en una rueda de prensa en la que ha afirmado que "desde el PP no vamos a permitir más mentiras y vamos a explicar todas las veces que sea necesario las competencias de cada una de las administraciones públicas implicadas en este asunto y del trabajo que se está desarrollado".

Cabello ha valorado de forma "muy positiva" la visita del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a Córdoba el pasado viernes "para hacer realidad la inversión de 15 millones de euros para la conexión de La Colada y Sierra Boyera y para la potabilización del agua que de solución a los problemas de agua que estamos teniendo desde hace mucho tiempo en Los Pedroches y el Guadiato".

Asimismo, ha destacado el premio de una organización agraria recibido por el presidente "por la magnífica labor en defensa del campo andaluz, siendo la primera vez que se premia a un presidente de la Junta por esto".

La secretaria general del PP cordobés ha afirmado que "hablamos de hechos, de promesas cumplidas y de soluciones; estamos en la legislatura del agua, en la Revolución Verde, y Juanma Moreno lo está haciendo realidad con hechos y con inversiones millonarias; es muy fácil hablar de promesas y luego no cumplirlas como hacía el PSOE".

Igualmente, Cabello ha remarcado que "no hablamos de ocurrencias, tenemos una hoja de ruta trazada que se va cumpliendo poco a poco y que han diseñado los expertos, los técnicos especializados que son los que nos marcan el camino a seguir desde la gestión pública de la administración y la política".

"En Andalucía se están poniendo en marcha más de 1.000 obras que vienen a solucionar los problemas de depuración y de abastecimiento de agua, demostrando así que para el Gobierno andaluz el agua ha sido, es y será una prioridad absoluta", ha asegurado. Frente a esto, "el PSOE está instalado en el cinismo y la desfachatez, y lo único que pretende es la paralización y la confusión", ha añadido.

"En el Partido Popular estamos demostrando un compromiso rotundo ante este asunto en las instituciones donde gobernamos, como la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía, y pedimos una vez más al Gobierno de España que arrime el hombro", ha afirmado Cabello, quien ha recalcado que en febrero de 2022 los técnicos de la CHG organismo dependiente del Gobierno de España, aseguraron que la solución óptima y definitiva al problema era la conexión de Puente Nuevo con Sierra Boyera y después, por cuestiones políticas, "han dejado aparcada".

"Todos los alcaldes de la Zona Norte, todas las administraciones y empresarios saben que la solución definitiva a esta sequía y las que vendrán es la conexión de esas tres balsas de agua del Norte y por ello apelamos al Gobierno de España para que arrime el hombro para ayudar a Los Pedroches y el Guadiato", ha subrayado la popular.

"ABANDONAR EL CINISMO"

Así, Araceli Cabello ha lamentado que la secretaria general del PSOE de Córdoba visite Villanueva de Córdoba "para confundir aún más a los vecinos, hablando de competencias equivocadas y reclamando a la Junta de Andalucía algo que no está en su mano porque es responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez". "Apelamos a que abandonen el cinismo y la desfachatez y se pongan a trabajar que es lo que necesitan los cordobeses", ha dicho Cabello.

También ha criticado que "el PSOE vuelva a demonizar al sector ganadero señalándolo como causante del problema de la contaminación del agua", y ha detallado que "cuando el PP llegó al Gobierno de Andalucía en 2019 sólo había realizados 50 planes de gestión de residuos de los ganaderos, y hoy esa cifra se ha multiplicado por seis con 300 planes".

Por todo ello, "pedimos al PSOE que dejen de meter a los ganaderos como parte del problema porque no lo son, ellos están gestionando su ganadería de forma adecuada, cumpliendo con los parámetros medioambientales", ha dicho Araceli Cabello.

"El PSOE no puede dar ejemplo de nada, cuando gobernaba Andalucía lo hicieron realmente mal con la depuración de aguas, se pagaba hasta 12 millones de euros en sanciones por no cumplir con los parámetros de depuración, los ciudadanos pagamos el canon del agua y aun así no se invertía en las obras de depuración", ha recordado Cabello.

"Hoy tenemos soluciones, cuando Juanma Moreno al Gobierno andaluz se comprometió en cambiar ese mapa de la depuración, y hoy solo en el Norte de la provincia de Córdoba se están invirtiendo 46 millones de euros en proyectos de depuración de aguas", según ha expresado la popular.

Para finalizar, Cabello ha asegurado que "el PP demuestra que es un partido que escucha, que dialoga y busca soluciones de forma clara. Estamos orgullosos de poder decir que tenemos una larga lista de aciertos, de promesas cumplidas y de soluciones, en cambio otros partidos solo pueden presentar listados de incumplimiento, corruptelas y mentiras. Desde el PP de Córdoba seguiremos apoyando y cooperando con todas las administraciones que quieran tender la mano, porque lo que nos interesa es que se aporten soluciones para nuestros vecinos", ha concluido.