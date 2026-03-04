El Centro de Transfusión de Huelva inicia este jueves la campaña de donación de sangre en la UHU

Donantes de sangre en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

El Centro de Transfusión de Huelva inicia este jueves la campaña de donación de sangre en la Universidad de Huelva (UHU), una iniciativa que apela directamente "al compromiso, la energía y la conciencia social" de los jóvenes, por lo que desde la institución han animado a la comunidad universitaria a participar en esta primera iniciativa del año.

Según indica la Junta en una nota, "la nueva generación tiene en sus manos uno de los gestos más sencillos y, al mismo tiempo, más poderosos que existen: donar sangre" y destaca que cada donación "puede salvar hasta tres vidas", por lo que "ahora más que nunca se necesita un relevo generacional que garantice que este acto de generosidad siga latiendo con fuerza en la provincia".

Señala la administración andaluza que los estudiantes "no sólo representan el futuro, sino también el presente de la solidaridad". La donación de sangre es una "necesidad constante". Por tal motivo, las reservas deben mantenerse estables para poder atender intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, accidentes y múltiples situaciones de emergencia.

Sin embargo, apunta la Junta que para asegurar las continuas transfusiones es "imprescindible" que nuevas generaciones "den un paso al frente". Por ello, desde el Centro de Transfusión de Huelva, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se invita a participar a toda comunidad de la UHU en las próximas jornadas de donación, que tendrán lugar en la Sala de Lectura 2 del Aulario Galileo Galilei.

Las fechas y horas para participar son: Este jueves 5 de marzo, de 10,00 a 14,00 horas; el martes 10 de marzo, de 10,00 a 14,00 y de 16,30 a 20,30 horas; el martes 24 de marzo, de 10,00 a 14,00 horas; el jueves 26 de marzo, de 10,00 a 14,00 horas.

De este modo, desde la administración andaluza subrayan que donar sangre es un proceso "rápido, seguro y con un impacto inmenso" y un gesto "que no cuesta nada y lo significa todo para quien lo necesita". Por ello, insiste en que "hoy, más que nunca, se necesita el compromiso de los jóvenes para garantizar el relevo generacional en la donación y asegurar que haya reservas de sangre suficientes en el banco de sangre onubense".

"Es el momento de demostrar que esta generación no sólo está preparada para cambiar el mundo, sino también para salvarlo". "Cada brazo cuenta, cada gota suma y cada joven donante se convierte en un héroe real", enfatizan desde el Centro de Transfusión.