El Cabildo Catedral colabora para que reclusos de Córdoba hagan el Camino de Santiago

Archivo - El Cabildo Catedral de Córoba colabora para que reclusos corbeses hagan el Camino de Santiago. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba colabora con el Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria para permitir "la participación de personas privadas de libertad del Centro Penitenciario de Córdoba en el Camino de Santiago Penitenciario 2026, una iniciativa que se desarrolla dentro de la primera edición del Taller de Peregrinaciones puesto en marcha este año".

El proyecto, según ha informado el Cabildo en una nota, utiliza la experiencia de la peregrinación "como una herramienta de carácter religioso, pedagógico y cultural orientada al desarrollo integral de las personas privadas de libertad. Entre sus objetivos se encuentran fomentar el esfuerzo personal, la convivencia y la sociabilidad, favorecer la reflexión sobre los propios errores y ayudar a establecer proyectos de futuro realistas que contribuyan al proceso de reinserción".

Con su colaboración, la institución capitular contribuye a hacer posible "una actividad que culminará con la peregrinación a Santiago de Compostela, y que requiere afrontar los gastos derivados del desplazamiento, alojamiento, manutención y equipamiento de los participantes".

A este respecto, el deán-presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, ha señalado que "la colaboración con este programa se suma a la vertiente social y pastoral de la actividad del Cabildo Catedral de Córdoba y a su respaldo a iniciativas dirigidas a personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad".

La expedición partirá de Córdoba el próximo 28 de septiembre, para incorporarse al Camino Portugués. Los participantes realizarán el recorrido desde Redondela hasta Santiago de Compostela, pasando por Pontevedra, Caldas de Reis y Padrón, hasta alcanzar la capital gallega.

El momento central tendrá lugar el sábado 3 de octubre, cuando los peregrinos procedentes de distintos centros penitenciarios españoles se reunirán en el Monte do Gozo. La organización calcula una participación conjunta de alrededor de 400 personas, que recorrerán los últimos kilómetros hasta la Catedral de Santiago para participar en la Eucaristía del Peregrino. Posteriormente, un interno de cada centro compartirá su experiencia durante un encuentro en el Seminario Mayor de San Martín Pinario.

La peregrinación concluirá con el regreso a Córdoba el 4 de octubre, "después de una experiencia de convivencia y esfuerzo compartido", en la que participan personas privadas de libertad, miembros de la Pastoral Penitenciaria y personal vinculado a Instituciones Penitenciarias.