El Cabildo de Córdoba someterá a la Virgen de la Fuensanta a un estudio de conservación tras finalizar sus cultos

Talla de la Virgen de la Fuensanta. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha informado este miércoles de que, tras la exitosa y multitudinaria celebración de los cultos anuales en honor a Nuestra Señora de la Fuensanta Coronada, que han culminado recientemente con su solemne novena y su tradicional procesión, la sagrada imagen será retirada temporalmente del culto por la necesidad de someter a la talla a un riguroso estudio de conservación preventiva.

Según ha detallado la institución capitular en una nota, el paso de los años, la exposición ininterrumpida a la veneración pública y a los traslados propios de su festividad hacen imprescindible realizar una evaluación técnica detallada de la obra.

El propósito principal de esta medida es garantizar la preservación material de una de las devociones más históricas y arraigadas de la ciudad de Córdoba, asegurando así que su incalculable valor artístico y espiritual perdure en las mejores condiciones para las futuras generaciones.

Para llevar a cabo esta delicada labor, el Cabildo Catedral ha depositado su confianza en la empresa de conservación y restauración Regespa, entidad de reconocida trayectoria en la preservación del patrimonio histórico. El equipo de especialistas de Regespa será el encargado de acometer, en una primera fase, un diagnóstico pormenorizado del estado estructural y superficial de la policromía y el soporte de la talla. A partir de los resultados y conclusiones que arroje este estudio previo y la oportuna autorización de los organismos competentes, se determinarán las líneas de actuación a seguir.