Andalucía roza las 2.000 instalaciones de autoconsumo compartido y supera ya el objetivo de potencia previsto para 2026

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, inaugura la III Cumbre de Comunidades Energéticas organizada por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha superado ya el objetivo de potencia instalada con autoconsumos compartidos planteado para finales de 2026 en su 'Hoja de ruta para el desarrollo del autoconsumo colectivo y las comunidades solares y de energía'. Promovida por la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, y aprobada en mayo de 2025, establecía como meta llegar a los 68 megavatios (MW) de potencia con instalaciones colectivas, frente a los 33,7 MW de partida; a 30 de junio de 2026, Andalucía ya había alcanzado los 71 MW, el 109% del objetivo previsto.

En cuanto al número de instalaciones para generar y consumir energía renovable de manera compartida en la comunidad, Andalucía se encuentra a poco más de 200 de alcanzar el objetivo que se marcó de duplicar las existentes, según ha informado la Junta en una nota. Si la hoja de ruta establecía el poner en marcha 1.000 nuevas instalaciones respecto a enero de 2025, año y medio después la región contaba con 1.776 instalaciones de autoconsumo colectivo en activo, a través de las cuales muchos ciudadanos y empresas andaluzas ya están consumiendo energía verde generada por una misma instalación fotovoltaica próxima a sus viviendas, locales o centros de trabajo. Este dato supone un avance del 78% sobre el objetivo de 2.000 instalaciones para finales de 2026.

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha ofrecido estos datos en la inauguración de la 'III Cumbre de Comunidades Energéticas. Una nueva era para las comunidades energéticas: regulación, financiación y profesionalización', celebrada en Sevilla y organizada por Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y la Agencia Andaluza de la Energía, en el marco del proyecto europeo Rec4eu, "unos resultados que confirman la apuesta del ejecutivo andaluz por el autoconsumo colectivo, no sólo como solución para compartir energía sino también como un paso previo necesario para el despegue de las comunidades energéticas", ha señalado Paradela.

Estos avances avalan también la transformación energética que está viviendo Andalucía, la comunidad autónoma con más capacidad de generación eléctrica renovable. Entre las tecnologías limpias destaca sin duda la fotovoltaica que, con 13.818 megavatios en funcionamiento, supone el 70,8% de la capacidad de producción de energía eléctrica renovable en la región.

De esta capacidad, el 16,1% corresponde al autoconsumo, que continúa extendiéndose entre hogares, empresas e industrias y supera ya las 212.800 instalaciones, según datos de la Agencia Andaluza de la Energía.

"Desde el Gobierno andaluz tenemos el firme convencimiento de que es el momento de dar un paso más de la mano del autoconsumo compartido y las comunidades energéticas, para seguir avanzando y que la generación distribuida llegue a las familias, ayudándoles a reducir su factura energética y para que las pymes e industrias puedan incrementar su competitividad", ha indicado el consejero. Asimismo, Paradela ha señalado que, por ello, se puso en marcha la Hoja de ruta para el desarrollo del autoconsumo colectivo y las comunidades solares y de energía en Andalucía.

Esta Hoja de ruta cuenta con diez medidas dirigidas a eliminar barreras, fortalecer las cadenas de valor y mejorar el conocimiento de estas figuras y abarcan ámbitos clave como la colaboración institucional, la dinamización del mercado, la formación y difusión, la financiación, el asesoramiento técnico o el desarrollo de proyectos piloto. Todas las medidas se van a ejecutar en el plazo previsto, puesto que el 90% de las mismas están ya finalizadas o muy avanzadas.

FINANCIACIÓN, VISIBILIDAD Y COLABORACIÓN

Para la Junta de Andalucía, el apoyo financiero es uno de los aspectos clave para que se desarrollen comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía. Por ello, este tipo de iniciativas se encuentran entre los posibles solicitantes de los programas de ayudas puestos en marcha por la Agencia Andaluza de la Energía y cofinanciados con fondos Feder; es el caso del programa 'Sector empresarial y cadena agroalimentaria', de los Incentivos para el uso eficiente de la energía (INEA), así como de 'Cadenas de valor industrial' y 'Espacios productivos', de los Incentivos integrados de competitividad y energía (INCEA).

A esto se suma que a partir del 22 de octubre también podrán solicitar incentivos al programa 'Sector residencial y edificios e instalaciones públicas' para "mejorar la eficiencia energética e impulsar la instalación de renovables en viviendas, edificios residenciales y edificios públicos no residenciales, ha expuesto la Consejería.

Además, el programa 'Hogares vulnerables' incluye el apoyo a proyectos llevados a cabo por comunidades energéticas que estén conformadas, al menos en un 50%, por consumidores vulnerables severos. También en el marco de la Hoja de ruta, y en colaboración con Ecodes, la Agencia Andaluza de la Energía ha publicado un catálogo de comunidades energéticas, en el que se da visibilidad a las iniciativas existentes en la región, y que se plasmará en un mapa para reflejar cada una de las comunidades energéticas que se están desarrollando en Andalucía.

Dentro de la línea de trabajo para articular mecanismos de colaboración público- privada para fortalecer las cadenas de valor e interconectar a los diferentes actores e impulsar un tejido empresarial especializado en la materia, 34 entidades se han adherido a la manifestación de interés promovida por la Agencia Andaluza de la Energía, mientras que se han suscrito convenios de colaboración con 14 entidades para identificar y caracterizar las capacidades, experiencia y proyección de los distintos actores de la cadena de valor.

Además, se ha trabajado en la formación especializada a todos los sectores, y en especial a las entidades locales, que tienen un papel fundamental en la promoción de las comunidades energéticas; y se ha impulsado su participación en proyectos internacionales, como es el caso del proyecto europeo Rec4eu, en el que la Agencia Andaluza de la Energía participa como socio y que, financiado por Interreg Europe, colabora en la organización de esta Cumbre.

III CUMBRE DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS

La tercera Cumbre de Comunidades Energéticas, inaugurada por el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, junto al delegado de Financiación Europea, Agenda Urbana y Relaciones Internacionales en el Ayuntamiento de Sevilla, Fernando Mañes; y el presidente de UNEF, Rafael Benjumea, ha reunido en Sevilla a representantes de las administraciones, empresas, comunidades energéticas y organizaciones especializadas para analizar los principales retos y oportunidades de este modelo.

A lo largo de la Cumbre se han abordado temas como la evolución del marco normativo, la financiación, la profesionalización y crecimiento de las comunidades energéticas; y su aplicación en ámbitos como la industria, el medio rural o las comunidades de regantes, así como el papel de los ayuntamientos y las administraciones públicas.

También se ha analizado y debatido sobre nuevas posibilidades vinculadas al almacenamiento o la movilidad eléctrica, o cómo se están desarrollando en Europa, entre otras cuestiones.