El Cabildo destaca que continúan "a buen ritmo" los trabajos de la intervención en la Mezquita de Córdoba

Imagen de las obras de intervención de emergencia en la Mezquita de Córdoba. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha destacado este sábado que los trabajos correspondientes a la intervención de emergencia iniciada en los dos espacios afectados por el incendio del pasado día 8 de agosto en la Mezquita-Catedral "continúan desarrollándose a buen ritmo".

Así, durante estos días se ha procedido a la retirada, revisión y estudio detallado de restos, al desmontaje de las estructuras de madera de las cubiertas afectadas, a la instalación de una sobrecubierta para prever alguna inclemencia meteorológica, sustitución de las canales de plomo y al pintado de las bóvedas de las naves tres y cuatro que se encontraban manchadas de hollín, según ha detallado la institución capitular en una nota.

Finalizada esta fase, ha indicado que se procederá a la redacción del proyecto de restauración para presentar a la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía y demás instituciones implicadas y que constará de dos partes diferenciadas.

En primer lugar, se acometerá la restauración de la zona de cubiertas para, en un segundo proyecto, abordar el interior de las capillas. Por último, ha remarcado que el Cabildo Catedral correrá íntegramente con todos los gastos ocasionados por la restauración.