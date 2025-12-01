El Cabildo elabora un estudio "pionero" para medir el impacto social, económico y ambiental de la Mezquita de Córdoba

Jiménez Güeto interviene en la preserntación de la Memoria de Sostenibilidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha presentado este lunes su Memoria de Sostenibilidad, un documento "innovador" en el ámbito de la gestión del patrimonio histórico español, elaborado junto a la Universidad de Córdoba (UCO) y el Club de la Unesco para Córdoba (CUCO), para medir "el impacto social, económico y ambiental" de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

El informe, presentado por el canónigo portavoz del Cabildo, José Juan Jiménez Güeto; la vicerrectora de Campus Sostenible, Amanda García Marín; la directora del grupo de trabajo de la UCO, María Ángeles Jordano, y la presidenta de CUCO Córdoba, Carmen de Prado Ruiz-Santaella, está construido sobre indicadores verificables y públicos, y establece las bases de "un modelo de gestión alineado con las mejores prácticas internacionales".

La Memoria de Sostenibilidad, según han señalado, "demuestra la apuesta del Cabildo por una gestión responsable del Patrimonio Mundial", en este caso de la Mezquita, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, "entendiendo la sostenibilidad como un eje transversal que integra la conservación, el desarrollo social y el respeto al medio ambiente".

Según recoge el documento, la gestión del monumento se basa en un principio esencial, el de "proteger y transmitir el legado cultural, espiritual y artístico en las mejores condiciones posibles para las generaciones futuras".

La memoria supone también "un ejercicio innovador en el ámbito patrimonial español, ya que pone en práctica criterios de medición hasta ahora no utilizados y que se han correspondido más con el ámbito de las grandes empresas".

Así, tal y como se destaca en el estudio, el Cabildo ha impulsado una metodología innovadora, "desarrollada en Córdoba y por talento cordobés, que combina análisis técnico, gestión medioambiental y conservación preventiva para garantizar un modelo de referencia en toda España".

El portavoz del Cabildo Catedral, José Juan Jiménez Güeto, ha subrayado el sentido profundo de esta iniciativa al señalar que "esta memoria es una forma de rendir cuentas a la sociedad cordobesa, pero también un ejercicio de responsabilidad. La Mezquita-Catedral no es sólo un monumento, es un legado vivo, y nuestro deber es cuidarlo con criterios profesionales, transparentes y sostenibles".

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN

Uno de los pilares de la memoria es "la transparencia", que el Cabildo considera "un valor esencial" de su gestión. El documento recoge un sistema de indicadores, "públicos y contrastables", que dan muestra de las iniciativas desarrolladas por el Cabildo en la búsqueda del equilibrio sostenible entre "el desarrollo social, el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente", ha destacado el portavoz.

Además, el estudio muestra cómo la Mezquita-Catedral impacta en el tejido socioeconómico de Córdoba y la provincia, contribuyendo al empleo, la actividad turística, la proyección exterior y el desarrollo cultural.

Jiménez Güeto ha resaltado, igualmente, el impacto positivo de la gestión del Cabildo, pues "el documento demuestra que la Mezquita-Catedral es un motor de empleo, riqueza e imagen exterior para Córdoba. Nuestro compromiso con la ciudad es integral: conservamos el patrimonio, contribuimos al desarrollo y trabajamos por un entorno más saludable".

La memoria refleja, además, el grado de cumplimiento del Plan Estratégico del Cabildo, "desde una perspectiva temporal amplia, evaluando no solo los resultados anuales, sino el rumbo global" de la institución capitular, en su "compromiso con la sostenibilidad y la conservación patrimonial". De este modo, la realización de esta memoria permite "revisar los objetivos marcados e ir ampliándolos en función de su grado de cumplimiento".