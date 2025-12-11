La Junta destina más de 133.000 euros para la mejora en confort térmico en diez centros educativos de Osuna (Sevilla)

El viceconsejero de Desarrollo Educativo, Pablo Quesada, en la visita a un colegio de Osuna. - JUNTA DE ANDALUCÍA

OSUNA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha destinado 133.350 euros para mejorar el confort térmico de diez centros educativos públicos de Osuna (Sevilla), "en una actuación considerada histórica", que permitirá disponer de entornos educativos más saludables, eficientes y confortables, tanto en épocas de frío como de calor.

Así lo ha asegurado el viceconsejero, Pablo Quesada, durante la visita al colegio de Infantil y Primaria Rodríguez Marín, uno de los centros de la localidad que ha recibido 20.000 euros dentro del plan 'Mejora tu Centro', informa la Junta en una nota de prensa.

Durante la visita, el viceconsejero ha explicado que esta iniciativa proporciona financiación a los centros educativos para mejorar la climatización, el confort térmico y el equipamiento, mediante transferencias directas a los centros.

A nivel provincial, con un presupuesto cercano a 12 millones de euros, se beneficiarán 720 centros públicos de los 106 municipios sevillanos. De este modo, Quesada ha resaltado que "la principal novedad de dicho plan reside en el modelo de ejecución, dado que la Consejería ha realizado una transferencia directa de fondos a la cuenta de gastos de funcionamiento de cada centro beneficiario antes de la finalización de 2025".

"Esta medida refuerza la autonomía de gestión económica de los centros. De esta forma, esta fórmula permite a cada equipo directivo adaptar las actuaciones a sus necesidades reales, garantizando soluciones personalizadas, sostenibles y de rápida aplicación ante la diversidad climática andaluza", ha añadido.

El viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha explicado que "los fondos podrán destinarse a la instalación de toldos o porches, a la creación de zonas de sombra y áreas verdes, a la mejora del aislamiento térmico o a la incorporación de sistemas de ventilación y climatización. También se podrán destinar a la adecuación de instalaciones eléctricas u otras actuaciones necesarias derivadas de las intervenciones.

De esta manera se asegura que las soluciones sean las más adecuadas para cada realidad climática, dinamizando a su vez la economía local y favoreciendo un desarrollo sostenible y equilibrado en todo el territorio andaluz".

Los centros beneficiarios de este programa son los colegios de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria; los centros específicos de Educación Especial; los conservatorios de música y danza; los centros de Educación Permanente; los centros de Educación Secundaria y de Formación Profesional; las residencias escolares; los centros de enseñanzas de Régimen Especial y las escuelas infantiles de primer ciclo dependientes de la Consejería.

Esta iniciativa se suma al Plan de Bioclimatización que sigue ejecutando la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación profesional con el objetivo de reducir las temperaturas en las aulas con la implantación de un sistema de refrigeración adiabática junto con paneles solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica renovable.