El Cabildo impulsa el primer estudio integral sobre las cubiertas de madera de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Cubiertas de la Mezquita-Catedral de Córdoba. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha impulsado el primer estudio en profundidad de los elementos de madera de las cubiertas de la Mezquita-Catedral, uno de los conjuntos constructivos más antiguos y singulares de Europa, gracias a un convenio de colaboración científica de carácter internacional.

Según ha informado la institución capitular en una nota, el acuerdo se ha formalizado con el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid (DAI Madrid) y fue aprobado por el Cabildo el 12 de abril de 2024, en el marco del compromiso permanente de la institución con la investigación, el conocimiento y la conservación del monumento.

La relevancia de este acuerdo reside en que hasta el momento los estudios sobre estos elementos constructivos de la Mezquita-Catedral se limitaban a los realizados por Félix Hernández, en 1928, y otros trabajos selectivos como el de Rodríguez Trobajo sobre las maderas en 2008.

La financiación del proyecto será sufragada por la Fundación Alemana de Investigación (DFG), una de las principales entidades europeas de apoyo a la investigación científica, lo que avala la solvencia y el alcance internacional del estudio.

Los trabajos los va a desarrollar un equipo interdisciplinar de las universidades de Braunschweig y Bamberg, en colaboración con el DAI Madrid, y se centrarán en la documentación, análisis histórico-artístico, estructural y dendrocronológico de más de 500 elementos de madera pertenecientes a la armadura de las cubiertas de la Mezquita-Catedral, una fuente de información histórica y constructiva de valor excepcional.

El deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva García, ha destacado que este proyecto supone "un paso decisivo" en el conocimiento científico de la Mezquita- Catedral y es "una muestra clara de la responsabilidad del Cabildo con la conservación rigurosa de un patrimonio que debemos estudiar para proteger y transmitir a las futuras generaciones".

Asimismo, el deán ha subrayado que "la colaboración con instituciones académicas de prestigio internacional refuerza la vocación del Cabildo de impulsar investigaciones de excelencia, que permitan profundizar en la historia constructiva del monumento desde una perspectiva científica y multidisciplinar".

El convenio contempla además que, una vez concluidos los estudios, se celebrará en Córdoba una jornada científica para la presentación pública de los resultados, favoreciendo la difusión del conocimiento generado y el intercambio académico especializado, bajo la dirección del propio Cabildo Catedral.

Igualmente, el acuerdo recoge que el Cabildo Catedral de Córdoba tendrá derecho de uso y publicación total o parcial de los resultados del proyecto, siempre con referencia expresa a la autoría de los trabajos y al propio convenio de colaboración.

Finalizado el proyecto, y tras la difusión científica de los resultados, los datos generados -incluyendo informes, documentación gráfica y bases de datos- quedarán disponibles a través del Archivo del Cabildo, una vez transcurrido el plazo establecido, reforzando así el acceso al conocimiento y la transparencia científica.

Finalmente, el Instituto Arqueológico Alemán, las universidades participantes y los investigadores harán constar de manera expresa la colaboración del Cabildo Catedral de Córdoba en todos los informes y publicaciones científicas que se deriven del proyecto, garantizando una adecuada visibilidad institucional.

Con esta iniciativa, el Cabildo Catedral de Córdoba reafirma su apuesta decidida por la investigación aplicada al patrimonio, promoviendo alianzas internacionales y consolidando una gestión responsable orientada a la conservación, el estudio y la puesta en valor de la Mezquita-Catedral de Córdoba.