El Cabildo pondrá en marcha un proyecto de visitas oficiales guiadas en la Mezquita de Córdoba el próximo 1 de enero

Archivo - Una gúia turística en el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba acompaña en la visita a unos turistas. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba pondrá en marcha el próximo 1 de enero de 2027 un nuevo proyecto de visitas oficiales guiadas a la Mezquita-Catedral, que podrán contratarse a través de la página web oficial del monumento y en las taquillas del Centro de Información y Recepción (CIR) Patio de San Eulogio.

La iniciativa, según ha informado la institución capitular en una nota, forma parte del "proceso de mejora permanente de la experiencia de los visitantes" que el Cabildo viene desarrollando en los últimos años y que ha tenido como primeros hitos la apertura del mencionado CIR Patio de San Eulogio y la renovación del sistema de audioguías.

Esta línea de trabajo continuará también con nuevas actuaciones vinculadas a la Ruta de las Iglesias Fernandinas, la mejora del espectáculo nocturno 'El Alma de Córdoba' y el desarrollo de una oferta más amplia relacionada con el turismo religioso en Córdoba capital y provincia.

El presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, ha presentado esta iniciativa a la Comisión de Turismo de la Confedaración de Empresarios de Córdoba (CECO) y a las principales empresas de visitas de la ciudad, en sendas reuniones promovidas por la institución.

Estos encuentros han permitido "trasladar de primera mano el alcance del proyecto, resolver dudas y mantener el compromiso de diálogo con los profesionales y entidades que desarrollan su actividad en torno a la Mezquita-Catedral". Nieva ha destacado que "la puesta en marcha de las visitas oficiales guiadas es un paso más dentro de una estrategia global y planificada para seguir elevando la calidad de la visita a la Mezquita-Catedral".

En este sentido, ha subrayado que "se trata de una nueva actuación dentro del camino que iniciamos a principios de año con el Centro de Información y Recepción y con la renovación de las audioguías". El deán presidente ha señalado también que esta iniciativa responde al objetivo de "ofrecer al visitante una experiencia más completa, ordenada y adaptada a la importancia de un monumento que recibe cada año a más de dos millones de personas y que es uno de los grandes referentes patrimoniales del mundo".

Las visitas oficiales guiadas arrancarán en el CIR Patio de San Eulogio, lo que permitirá al visitante iniciar la experiencia en la zona explicativa y museística de este espacio antes de acceder al interior de la Mezquita-Catedral. De este modo, la visita contará con una contextualización previa que ayudará a comprender mejor la evolución histórica, artística, religiosa y patrimonial del monumento.

El Cabildo Catedral ha anunciado esta medida en el mes de junio de 2026, con más de seis meses de antelación respecto a su entrada en vigor, con el objetivo de facilitar la planificación de guías turísticos, empresas, agencias y organizadores de viajes que ya tienen visitas programadas o que trabajan con previsiones cerradas a medio plazo.

Esta comunicación anticipada responde a la voluntad de la institución de "actuar con transparencia, ofrecer seguridad al sector y favorecer una implantación ordenada del nuevo modelo".

La nueva oferta de visitas oficiales "convivirá con las visitas que realicen guías e intérpretes del patrimonio autorizados por la Junta de Andalucía". De hecho, "a partir del 1 de enero de 2027, todos los guías acreditados por la Junta de Andalucía podrán mostrar el interior de la Mezquita-Catedral".

El carácter oficial de estas visitas se refiere a que se trata de una modalidad promovida por el propio Cabildo, integrada en sus canales oficiales de información y venta, y concebida como parte de su estrategia de mejora de la experiencia del visitante. En ningún caso, según ha aclarado el Cabildo, "este servicio cuestiona ni sustituye la labor que realizan las empresas, agencias y guías turísticos acreditados".

Nieva ha explicado que "la Mezquita-Catedral debe ofrecer distintas formas de visita para responder a visitantes con intereses y necesidades diferentes. Habrá quien prefiera recorrer el monumento libremente, quien opte por la audioguía, quien venga acompañado por un guía acreditado por la Junta de Andalucía y quien quiera contratar una visita oficial promovida por el Cabildo".

El presidente de la institución capitular ha insistido en que "todas estas modalidades son compatibles y enriquecen la experiencia del visitante, siempre desde el respeto al monumento, a su conservación, a su dimensión religiosa y al trabajo de los profesionales del sector turístico".

Con esta medida, el Cabildo sitúa a la Mezquita-Catedral "en la misma senda que otros grandes monumentos patrimoniales del país, que ya incorporan visitas guiadas propias como vía para mejorar la interpretación del patrimonio, diversificar la experiencia del visitante y favorecer una mejor organización de los flujos".

La organización y gestión de las visitas oficiales corresponderá a una empresa de Córdoba, en una "clara apuesta del Cabildo por el tejido empresarial local y por una actividad económica que se genera y permanece en la ciudad".

La visita "tendrá un incremento de coste sobre el precio normal de acceso, al tratarse de un servicio complementario y opcional que incorporará acompañamiento especializado, contenidos interpretativos, organización del grupo, atención personalizada y una experiencia más completa desde el CIR hasta el interior del monumento".

El Cabildo considera que esta nueva modalidad "permitirá fomentar la cultura de la visita guiada, mejorar la comprensión del monumento y abrir nuevas posibilidades para el conjunto del sector turístico cordobés".

En la actualidad, "solo el 7% de los visitantes de la Mezquita-Catedral accede al monumento acompañado por un guía, por lo que existe un amplio margen para seguir impulsando experiencias interpretadas que ayuden a conocer mejor la riqueza histórica, artística, religiosa y patrimonial" del monumento.

La puesta en marcha de este servicio responde, además, a "una reclamación reiterada detectada en los cuestionarios de satisfacción cumplimentados por los visitantes y en las mesas de diálogo celebradas con motivo del 40º aniversario de la declaración de la Mezquita-Catedral como Patrimonio de la Humanidad".

A este respecto, Nieva ha señalado que "escuchar al visitante, dialogar con el sector y mejorar de forma permanente la experiencia de quienes se acercan a la Mezquita-Catedral forma parte de la responsabilidad del Cabildo. Nuestro compromiso es conservar este monumento excepcional, pero también explicarlo cada vez mejor", ha concluido.