El Cabildo reunirá a expertos internacionales en una jornada sobre la sostenibilidad en la Mezquita-Catedral de Córdoba

El canónigo Joaquín Pérez interviene en la presentación de la II Jornada Internacional 'La armonía de la sostenibilidad en la Mezquita-Catedral'. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba celebrará el próximo 11 de noviembre la II Jornada Internacional 'La armonía de la sostenibilidad en la Mezquita-Catedral', un encuentro que reunirá a destacados expertos nacionales e internacionales para "analizar los principales desafíos de la gestión sostenible del patrimonio cultural y compartir experiencias y buenas prácticas en este ámbito".

La jornada tendrá lugar en el Centro de Información y Recepción (CIR) de la Mezquita-Catedral y contará con especialistas de instituciones como la Santa Sede, Icomos España, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Sevilla, Forética, Global Zero Waste y OCA Global, entre otras entidades.

El canónigo Joaquín Pérez ha destacado en la presentación de la jornada que la misma forma parte de la apuesta del Cabildo "por compartir el conocimiento que estamos generando en torno a la gestión sostenible de la Mezquita-Catedral y, al mismo tiempo, conocer las experiencias y buenas prácticas que se están desarrollando en otras instituciones y organizaciones".

En este sentido, ha subrayado que "la conservación de un monumento Patrimonio de la Humanidad exige una actitud permanente de aprendizaje, colaboración e innovación", y con la jornada se busca que "Córdoba sea un espacio de encuentro y reflexión en el que compartir soluciones que nos permitan avanzar hacia una gestión cada vez más responsable, eficiente y comprometida con las generaciones futuras".

El encuentro, que podrá seguirse, tanto presencialmente, como por Internet, estará moderado por la vicerrectora de Campus Sostenible de la Universidad de Córdoba, Amanda Penélope García Marín. El programa comenzará con una intervención de María Dolores Sánchez Galera, del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede, que abordará la sostenibilidad desde la perspectiva del desarrollo humano integral y la responsabilidad compartida hacia el futuro.

Posteriormente, el deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva García, reflexionará sobre la estrategia, la gobernanza y el compromiso institucional con la sostenibilidad de la Mezquita-Catedral.

La gestión sostenible de los bienes Patrimonio Mundial centrará una mesa de diálogo con la participación del presidente de Icomos España, Juan Carlos Molina Gaitán; de la profesora de la Universidad de Sevilla Blanca del Espino Hidalgo, y del director de Impacto Social de Forética, Ricardo Trujillo Fernández.

El encuentro abordará también el reto de la neutralidad climática y el uso eficiente de los recursos, con la participación de representantes del Ayuntamiento de Córdoba, de Greening Consulting y de la Universidad de Córdoba. Por último, la economía circular y la gestión sostenible de los residuos protagonizarán una mesa en la que intervendrán especialistas de Global Zero Waste, OCA Global e Innoune Consulting.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

La celebración de esta segunda jornada se enmarca en la "estrategia de sostenibilidad" que viene desarrollando el Cabildo Catedral y que ha tenido uno de sus principales hitos en la presentación de la segunda Memoria de Sostenibilidad de la Mezquita-Catedral, correspondiente al ejercicio 2025.

Con esta iniciativa, la Mezquita-Catedral consolida su condición de "primer monumento español declarado Patrimonio de la Humanidad que cuenta con una Memoria de Sostenibilidad de estas características, un instrumento pionero que permite evaluar mediante indicadores públicos y contrastables el impacto de su actividad en los ámbitos patrimonial, social, económico y ambiental".

El documento, elaborado con el acompañamiento técnico de la Universidad de Córdoba y la Fundación CUCO Club de Córdoba para la Unesco, da continuidad a la primera memoria presentada en 2025 y "refuerza el compromiso institucional con la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua".

Este modelo de gestión ha recibido además "nuevos respaldos mediante la obtención de certificaciones internacionales ISO de calidad y gestión ambiental, así como el reconocimiento Zero Waste, que avalan los avances del Cabildo en la implantación de sistemas de gestión responsables, la eficiencia en el uso de los recursos y la reducción del impacto ambiental de la actividad del monumento".

La segunda Memoria de Sostenibilidad recoge también resultados concretos, como "la reducción del 15,4% de la huella de carbono de la Mezquita-Catedral durante 2025, junto a importantes actuaciones en conservación, seguridad, accesibilidad, investigación y acción social".

Para Pérez, "la sostenibilidad no puede entenderse únicamente desde una perspectiva medioambiental, sino que debe formar parte de todas las decisiones relacionadas con la conservación del patrimonio, la atención a las personas y nuestra relación con la sociedad".

Igualmente, ha insistido en que, "tanto la Memoria de Sostenibilidad como las certificaciones obtenidas y la celebración de estas jornadas responden a una misma filosofía de trabajo, la de avanzar en transparencia, compartir conocimientos, escuchar a la sociedad y seguir mejorando la gestión de un patrimonio excepcional que tenemos la responsabilidad de transmitir a las generaciones futuras".

La II Jornada Internacional está organizada por el Cabildo Catedral de Córdoba, con la colaboración de la Universidad de Córdoba, el Ayuntamiento de Córdoba y la Fundación CUCO Club de Córdoba para la Unesco, y cuenta con el patrocinio de Unesco.

La participación será posible, tanto de forma presencial, como 'on line', con retransmisión a través del canal de YouTube de la Mezquita-Catedral y disponibilidad de español e inglés en 'streaming'. La información y el acceso a la inscripción están disponibles en 'mezquita- catedraldecordoba.es'.