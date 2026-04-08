Cae un grupo criminal itinerante dedicado al robo de tarjetas en parkings de centros comerciales

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional de Jaén/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Jaén ha coordinado una operación con la que se ha desarticulado un grupo criminal itinerante que se dedicaba al robo de tarjetas bancarias en los aparcamientos de centros comerciales. La operación ha culminado con la detención en Madrid de un varón de 31 años como presunto autor de varios delitos de hurto y estafa con medios de pago y pertenencia a grupo criminal.

En el transcurso de la investigación, se ha identificado asimismo a otros dos varones que formaban parte del grupo desarticulado y que ya se encuentran en prisión. La investigación se inició en junio del pasado año en Jaén tras la denuncia de una persona que, mientras se encontraba en el aparcamiento de un establecimiento comercial de la capital jiennense, fue abordada por un individuo, que le indicó que se le había caído la cartera al subir al vehículo.

Ese momento fue aprovechado por otro individuo para sustraer el bolso que había depositado en el asiento del copiloto. Tras esto, los autores se desplazaron a una localidad cercana y en pocos minutos consiguieron realizar retiradas de efectivo con las tarjetas de la víctima por importe total de casi 1.000 euros.

Después de varios meses de investigación, se localizaron diferentes hechos en la geografía nacional, con características similares, lo que permitió determinar a los investigadores, de que se trataba de un grupo itinerante dedicado a la comisión de hurtos y estafas mediante el conocido método de la siembra.

El grupo investigado, compuesto por tres varones, cometieron hechos en varias provincias españolas, empleando numerosas técnicas para distraer a sus víctimas y sustraer su documentación y tarjetas bancarias. Una vez se hacían con las mismas, se dirigían a cajeros de entidades bancarias para usar las tarjetas.

En la operación han participado también las comisarías de Alcobendas, Almería, Elche y Usera Villaverde.