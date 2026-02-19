CaixaBank incrementa a más 21.300 millones de euros la financiación a clientes particulares de Andalucía en 2025

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona, a 11 de julio de 2022, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank cerró 2025 con una cartera de crédito a particulares, tanto de hipotecas como de financiación al consumo, de 21.314,8 millones de euros en Andalucía, lo que supone un incremento del 7,3% en comparación con el ejercicio anterior, con 1.443,1 millones más. En concreto, la cartera de crédito hipotecario en Andalucía alcanzó 18.329,5 millones de euros, cifra que representa un incremento del 5,8% respecto al año anterior.

Por su parte, según ha refleajo la entidad bancaria en una nota, en crédito al consumo, la cartera creció en el año un 17,2%, hasta situarse en 2.985,3 millones de euros. El director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, ha destacado que "estos indicadores muestran que el consumo en Andalucía mantiene un ritmo sólido, y se prevé que la evolución favorable del mercado laboral y el aumento de la confianza de los consumidores continúen impulsándolo en los próximos años".

Zafra ha subrayado el "compromiso de CaixaBank de permanecer al lado de sus clientes, confiando en ellos y acompañándolos para que puedan llevar a cabo sus proyectos".

CaixaBank es el banco líder en España, con un volumen de activos de más de 664.000 millones de euros, presta servicio a 20,7 millones de clientes y dispone de la mayor red de oficinas y cajeros del país. demás, CaixaBank tiene una fuerte presencia en Portugal, donde controla el 100% de BPI.

La entidad desarrolla un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización. Su posicionamiento como entidad bancaria líder le permite desempeñar un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible y en la inclusión financiera de colectivos vulnerables y del ámbito rural.

La propuesta de valor de la entidad se basa en productos y servicios adaptados a cada segmento de cliente, con un fuerte componente de innovación que permita ofrecer las mejores herramientas y un asesoramiento experto en la toma de decisiones para el bienestar financiero.