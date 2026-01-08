Caja Rural Granada ofrecerá BizumPay, la nueva forma de pagar en tienda

Archivo - Servicios Centrales de Caja Rural Granada. - MIGUEL ÁNGEL MOLINA - Archivo

GRANADA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Caja Rural, al que pertenece Caja Rural Granada, se convierte en el primer grupo financiero en España en obtener la certificación oficial para ofrecer Bizum Pay en los dos sistemas operativos móviles más utilizados: iOS y Android.

Gracias a esta certificación, las 30 Cajas Rurales que forman parte del Grupo están preparadas para lanzar Bizum Pay, la nueva modalidad de pago que permitirá a los clientes comprar en comercios físicos y online con su móvil, eligiendo si pagar con Bizum o con tarjeta, siempre con total seguridad.

En pagos en tienda física bastará con acercar el móvil al TPV para completar la compra y los pagos online serán más sencillos: solo con el número de móvil, sin introducir más datos y "con la máxima seguridad", según garantizan desde la entidad.

El cliente puede elegir si pagar con Bizum (transferencia inmediata) o con sus tarjetas bancarias, incluso de otros bancos adheridos al servicio. Sea cual sea el sistema operativo del móvil del cliente (iOS o Android) podrá instalar y operar con Bizum Pay.

Bizum Pay competirá con soluciones como Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay, ofreciendo una experiencia segura y adaptada a los cuatro idiomas cooficiales de España.

Además, los comercios clientes de Caja Rural Granada podrán cobrar con Bizum Pay sin cambiar su TPV y disfrutar de liquidez inmediata en sus ventas, ofreciendo a sus clientes una experiencia de compra rápida y segura.

El lanzamiento de Bizum Pay está previsto para mediados de 2026, "marcando una auténtica revolución de los pagos digitales en España", afirman desde Caja Rural Granada.

