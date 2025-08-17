Calendario escolar 2025-2026 en Andalucía: cuando comienza el curso, vacaciones y festivos

Archivo - Niños accediendo al centro escolar el primer día de clase tras la vacaciones de verano. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

En la comunidad de Andalucía, el curso escolar 2025-2026 dará comienzo el lunes 1 de septiembre para el alumnado de Enseñanzas Deportivas, mientras que los estudiantes de Educación Infantil y Primaria iniciarán las clases el miércoles 10 de septiembre.

Por su parte, los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas comenzarán el lunes 15 de septiembre. Finalmente, el lunes 22 de septiembre se incorporarán los estudiantes de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Enseñanzas Artísticas Superiores, según detalla el calendario publicado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (FP) y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

De acuerdo con la Junta de Andalucía, estos son los días festivos y no lectivos marcados en el calendario escolar 2025-2026 de Andalucía:

VACACIONES

Navidad: Periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026 (ambos inclusive). Todas las provincias, excepto Granada y Málaga, tienen marcado el día 7 de enero como día no lectivo.

Semana Santa: Periodo comprendido entre el 30 de marzo de 2026 y el 5 de abril (ambos inclusive).

DÍAS FESTIVOS CURSO 2025-2026

- Lunes 13 de octubre de 2025. Fiesta Nacional de España (se celebra el domingo 12 y por ello pasa al lunes).

- Sábado 1 de noviembre de 2025. Festividad de Todos los Santos.

- Sábado 6 de diciembre de 2025. Día de la Constitución Española.

- Lunes 8 de diciembre de 2025. Día de la Inmaculada.

- Sábado 28 de febrero de 2026. Día de Andalucía.

- Jueves 2 de abril de 2026. Jueves Santo.

- Viernes 3 de abril de 2026. Viernes Santo.

- Viernes 1 de mayo de 2026. Día Internacional de los Trabajadores.

Los días no lectivos varían según la provincia. Por ejemplo, además del 7 de enero, algunas provincias andaluzas como Almería, Córdoba, Huelva y Jaén celebrarán el Día de la Comunidad Educativa el 2 de marzo, mientras que Cádiz y Málaga lo harán el 27 de febrero.

En cuanto a la finalización del curso 2025-2026, los estudiantes andaluces de Educación Infantil y Primaria concluirán las clases el lunes 22 de junio, al igual que el alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Además, cada municipio puede establecer sus propios días festivos y no lectivos, conforme a la normativa vigente en Andalucía. Por ello, la Junta de Andalucía ofrece en su página web un buscador de calendarios escolares, que permite consultar de forma personalizada los días festivos aplicables en cada localidad y centro educativo de la comunidad.