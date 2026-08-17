El calor activa el aviso naranja en Jaén y el amarillo en Córdoba, Granada y Almería este martes por máximas de 40ºC

Archivo - Vecinos y visitantes de Málaga bajo los efectos de la segunda ola de calor. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas continúan azotando una semana más a Andalucía, que este martes, 18 de agosto, mantendrá bajo aviso a diversos puntos de la provincia de Jaén, en nivel naranja, y a zonas de Córdoba, Granada y Almería, en nivel amarillo, por temperaturas que podrán alcanzar los 40ºC.

Así lo recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, que señala que los avisos por calor estarán activos, en todos los casos, entre las 13,00 y las 21,00 horas.

En concreto, las comarcas jiennenses de Morena y Condado y Valle del Guadalquivir estarán bajo aviso naranja por temperaturas máximas de hasta 40ºC. Por su parte, las zonas de Cazorla y Segura y Capital y Montes estarán en aviso amarillo. En la primera se esperan máximas de 40ºC de forma local, mientras que en la segunda los termómetros podrán alcanzar los 38ºC.

Asimismo, en las comarcas cordobesas de Sierra y Pedroches, Campiña y Subbética, así como en la Cuenca del Genil, en Granada, se prevén temperaturas máximas de hasta 39ºC, con posibilidad de alcanzar los 40ºC de forma local. La excepción se sitúa en Sierra y Pedroches y la Subbética, donde las máximas previstas serán de 38ºC.

Además, la campiña sevillana también estará bajo aviso amarillo, con una temperatura máxima prevista de 39ºC, especialmente probable en la parte oriental de la zona.

A nivel andaluz, para la jornada de este martes se esperan cielos en general poco nubosos o despejados, aunque con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral. En cuanto a las temperaturas, experimentarán pocos cambios en la vertiente atlántica, mientras que en el resto de la comunidad las mínimas se mantendrán sin variaciones significativas y las máximas tenderán a ascender, salvo en el Poniente almeriense, donde descenderán. Los vientos serán flojos y de dirección variable, aunque tenderán a soplar de suroeste en la vertiente atlántica durante la tarde.