El calor deja 430 muertes atribuibles a temperaturas en Andalucía desde mayo, un 172% más que en 2025

Una mujer pasea por Almería el pasado 24 de julio de 2026 en una imagen de archivo. - Marian León - Europa Press

SEVILLA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía acumula 430 defunciones atribuibles al exceso de temperaturas desde el 15 de mayo hasta el 13 de agosto de 2026, según los datos del sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, consultados por Europa Press.

Así, la cifra supone un 172% más de fallecimientos que los registrados en el mismo periodo anterior, cuando MoMo contabilizó 158 muertres atribuibles al calor entre el 15 de mayo y el 13 de agosto de 2025.

De igual forma, este dato supera en un 42% el número total de defunciones en Andalucía durante el perido estival del año pasado, que tuvo lugar entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre, que ascendió a 303 muertes.

Por provincias, Sevilla concentra el número más alto de fallecimientos atribuibles a temperturas, con 150 muertes, a la que le sigue Málaga (117), Almería (59), Huelva (35), Jaén (31) y Córdoba (26).

En menor medida, la provincia de Granada posee diez muertes, mientras que en Cádiz MoMo no ha constatado ningún fallecimiento por calor en las últimas semanas.

Cabe destacar que este sistema de monitorización analiza todas las causas de mortalidad diaria y, entre ellas, las asociadas a temperaturas, pero no necesariamente las específicas de un golpe de calor sino también a aquellas donde las temperaturas han agravado diferentes patologías previas.

ANDALUCÍA SUMA 50 DEFUNCIONES VINCULADAS AL CALOR EN LA ÚLTIMA SEMANA

En la última semana, Andalucía ha sumado 50 nuevas defunciones vinculadas al calor, diez de las cuales se registraron el 6 de agosto. Desde este día, el número de fallecimientos ha decaído y en los días 12 y 13 de agosto la cifra se sitúa en tres muertes.

Además, los datos recogen 133 fallecimientos por exceso de temperatura en este mes de agosto, 34 de los cuales corresponden a la provincia de Sevilla, 31 a Málaga, diez a Jaén, nueve a Córdoba y ocho a Huelva. Las cifras más bajas de mortalidad están, según los últimos datos, en Almería (tres), Granada (dos) y Cádiz (ninguno).

No obstante, los datos de MoMo reflejan que el mes de julio es, hata ahora, el mes que más muertes ha albergado por calor en Andalucía, con 262 defunciones.

En este sentido, Sevilla y Málaga registraron la mayor cantidad de fallecimientos por esta causa, 111 y 72, respectivamente, mientras que el resto de provincias andaluzas mantuvieron cifras más bajas.

De esta manera, Huelva tuvo 24 muertes, seguida de Almería (18), Córdoba (16), Jaén (doce) y Granada (nueve), ya que el sistema de datos no recoge ninguna defunción atribuible al exceso de temperaturas en Cádiz.