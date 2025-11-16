La Cámara de Cuentas de Andalucía implementará la IA en 2026, como "una ayuda necesaria en los tiempos que corren"

CÓRDOBA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, tiene previsto implementar la inteligencia artificial (IA) en en la actividad de la institución desde el próximo año 2026, pues entiende que es "una ayuda absolutamente necesaria, en los tiempos que corren, para poder hacer nuestro trabajo", es decir, la "fiscalización sobre más de 60.000 millones de euros, que es lo que entra como dinero público en Andalucía".

En este sentido y en declaraciones a Europa Press, Cardenete ha explicado que "estamos ya preparando la licitación para la introducción de la IA, y ya hicimos el trabajo de campo y la consultoría para ver cómo podíamos incorporarla, porque todo el mundo relativo a la inteligencia artificial es muy amplio y los primeros pasos los vamos a dar en una de las tres áreas de fiscalización que tenemos, concretamente en la relativa a entidades locales".

"Es decir --ha proseguido--, queremos implementar en el año 2026 el desarrollo de informes, tanto la parte de recopilación o compilación de la información que recibimos de las entidades locales, ya sea para la cuestión de contratos, convenios, las propias cuentas o el control interno, y también para la elaboración de los propios informes. Pensemos que tenemos 785 ayuntamientos y tenemos que hacer informes anuales de estos cuatro hitos de forma recurrente".

En cualquier caso, el primer paso en la introducción de la IA, según ha subrayado Cardenete, "será la ayuda a nuestros auditores, porque nunca se podrá sustituir el trabajo de los auditores". Se trata de usar "esa inteligencia artificial para el trabajo de la documentación, tanto en la recepción de la misma, como en la generación de documentos, por parte de nuestras fiscalizaciones".

Ese, según ha señalado, "será el primer hito que queremos desarrollar, si vamos bien con los plazos", y "queremos intentar que eso se pueda completar durante el año 2026", sin olvidar que, ahora mismo, en la Cámara de Cuentas de Andalucía, "junto con el Tribunal de Cuentas incluido, somos los que vamos más adelantados", frente al resto de cámaras de cuentas del país, para la implantación de la IA.

Ello es algo, según ha aclarado, que "es complicado, porque esto implica, no solamente el poder concretar cómo lo vamos a usar, sino que también hay una parte, que es la de la formación y la del cambio de cultura por parte de nuestros funcionarios, que vienen haciendo un trabajo durante muchos años de una forma concreta", y al introducir la IA "puede variar la forma de hacer ese trabajo, con lo cual también tenemos que hacer una labor interna".

Se trata, según ha indicado, de incorporar a la IA, "no viéndola como un enemigo que pueda sustituir, sino como una ayuda absolutamente necesaria, en los tiempos que corren, para poder hacer nuestro trabajo", partiendo de la base de que "tenemos 120 funcionarios" en total, y "no todos son auditores, y que con todo ese equipo tenemos que tener un control de fiscalización sobre más de 60.000 millones de euros, que es lo que entra como dinero público en Andalucía. Por tanto, necesitamos, no ya las nuevas tecnologías, sino las tecnologías más modernas, y eso implica el uso de la IA".

ENCUENTROS TÉCNICOS OCEX

Precisamente, el uso de la IA en la labor auditora, según ha destacado Cardenete, será el tema de la conferencia inaugural en Córdoba de los XVI Encuentros Técnicos de los Órganos de Control Externo Autonómicos (OCEX), un espacio pensado para reflexionar sobre los desafíos actuales del control externo, con la participación de expertos de los órganos de control externo autonómicos, con la Cámara de Cuentas de Andalucía como anfitriona, y también del Tribunal de Cuentas, además de auditores de firmas privadas y expertos universitarios, junto a secretarios e interventores municipales, hasta sumar unos 300 asistentes.

De esta forma y durante dos jornadas, los próximos 20 y 21 del presente noviembre en el Palacio de Congresos de Córdoba, profesionales de toda España se reunirán para debatir en seis grupos de trabajo temas clave, como la transparencia, la calidad de los informes, la gestión del talento en los órganos fiscalizadores o la aplicación en su labor de las nuevas tecnologías y ahora, además, de la IA.

En concreto, la conferencia inaugural "la va a dar un catedrático de la Universidad de Córdoba (UCO), el profesor Manuel Izquierdo Carrasco", quien "va a reflexionar sobre el sistema inteligencia artificial y los órganos de control externo", como apertura de un foro que se celebra cada dos años y qeu "nos sirve para ponernos al día entre todos y compartir, tanto buenas prácticas, como experiencias, como todo lo relativo a la normativa en el mundo de la auditoría", lo cual es preciso porque "la auditoría no es una ciencia exacta", sino que, procedente del mundo empresarial, es "una ciencia social que va evolucionando".

De hecho, "en estos encuentros no solo estamos todos los órganos de control externo autonómicos, sino que también tenemos una amplia representación del Tribunal de Cuentas del Reino de España", porque parte del foro está ligado a la "coordinación que hacemos entre todos", en cuanto a "las normas que utilizamos a la hora de desarrollar nuestras auditorías y que vayan coordinadas, de tal forma que en este momento en España tenemos una coordinación máxima", sobre "cómo se hacen las auditorías", por los diferentes OCEX y el Tribunal de Cuentas de España.

GRUPOS DE TRABAJO

En cuanto a la estructura de los XVI Encuentros Técnicos de los OCEX, se han recibido "83 comunicaciones, divididas en seis grupos de trabajo", que, según ha detallado Cardenete, están dedicados al "enfoque de la autoría pública" y "su contribución a los informes con impacto social", y también "hay otros que son más técnicos, con temas relacionados con elementos contables y presupuestarios".

Otro de los grupos estará dedicado "al tema de la transparencia dentro de nuestros informes de fiscalización", y otro a la "aplicación de las nuevas tecnologías, algo que desde Andalucía estamos impulsando mucho, con el tema de la inteligencia artificial", hasta el punto de que "somos el órgano de control externo más avanzado en la implantación de IA en nuestra elaboración de informes, y por eso quisimos dedicar una sesión específica" a ello.

También hay un grupo de trabajo "sobre la comunicación de los informes de fiscalización", y otro "sobre organización y gestión del capital humano", lo cual es "algo muy importante, porque tenemos que captar a los mejores auditores, para contar con ese talento en nuestras estructuras".

"Hay que tener en cuenta --ha explicado-- que tenemos una particularidad en nuestros funcionarios y es que el cuerpo de auditores es específico y exclusivo de las cámaras de cuentas. Es decir, nosotros no podemos compartir funcionarios que vengan de otra administración general o autonómica, sino que son cuerpos específicos. Por tanto, la búsqueda y captación de talento es muy importante para el desarrollo de nuestras actividades".

Por último, al margen de los grupos de trabajo, el programa de los XVI Encuentros Técnicos de los OCEX incluye una jornada previa, el 19 de noviembre, dedicada a las secretarías generales de las instituciones de control, que desempeñan un papel esencial en el asesoramiento jurídico y en el funcionamiento interno de los órganos de control externo.