La Cámara de Cuentas detecta 55,6 millones sin justificar en subvenciones a Faffe sin poder cifrar la suma a reintegrar

Actualizado 21/12/2018 14:07:27 CET

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha constatado la existencia de "libramientos pendientes de justificación de subvenciones excepcionales" concedidas a la ya extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) "por importe de 55.644.950,80 euros", si bien avisa de que "no es posible determinar los importes a reintegrar de las subvenciones excepcionales concedidas" a dicha entidad.

Así lo indica la Cámara de Cuentas en el informe de 'Fiscalización de las subvenciones excepcionales concedidas por determinadas Consejerías y Agencias de la Junta de Andalucía' correspondiente al ejercicio 2016, del que ha informado este viernes.

Con esta actuación "fiscalizadora" y el citado informe, enmarcado en el Plan de Actuaciones para el ejercicio 2017 de la Cámara de Cuentas, se busca "evaluar si los procedimientos de gestión y tramitación de la concesión y pago, por un lado, de las subvenciones excepcionales y, por otro lado, de los libramientos pendientes de justificación de las subvenciones excepcionales, cumplen en todos los aspectos significativos con las disposiciones aplicables identificadas como marco legal".

En lo que respecta a la Faffe, el informe de la Cámara detalla que los expedientes originales sobre las referidas subvenciones concedidas a la fundación "se encuentran depositados en órganos jurisdiccionales por diferentes investigaciones en curso", y "se desconocen las implicaciones que el desenlace de dichos procedimientos judiciales puede suponer, así como los efectos futuros que pudiese provocar".

La Cámara de Cuentas recuerda que, el 5 de mayo de 2011, la Faffe "se liquidó e integró" en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que "se subrogó en todos los derechos y obligaciones de dicha fundación", así como explica que, el 3 de abril de 2013, "con la entrada en vigor del Decreto-Ley 4/2013, de 2 de abril, se elimina la formación profesional para el empleo entre las funciones atribuidas al SAE, que se llevará a cabo por la Consejería competente".

"La anterior circunstancia provocó que durante un periodo de tiempo concurriera en una misma persona la figura de beneficiario y órgano concedente de las subvenciones" y, por tanto, "se estuviera, en aplicación del código civil, en causa de extinción de obligaciones por confusión de derechos y obligaciones", según abunda la Cámara de Cuentas.

El órgano fiscalizador indica que, "de la revisión de diferentes informes emitidos por el gabinete jurídico de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en los expedientes administrativos, se ha detectado que existe una controversia acerca de la concurrencia o no de las circunstancias de extinción de obligaciones de reintegro, así como del momento desde el cual debe entenderse producida la misma".

De esta manera, "a fecha de emisión del informe, esta circunstancia constituye una situación de incertidumbre por la cual no es posible determinar los importes a reintegrar de las subvenciones excepcionales concedidas a Faffe", apunta la Cámara de Cuentas.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

Por otro lado, a la hora de informar sobre el cumplimiento de legalidad en la gestión y tramitación de la concesión y pago de subvenciones excepcionales concedidas por determinadas consejerías y agencias de la Junta, la Cámara de Cuentas constata que, excepto por determinados "incumplimientos", "el procedimiento de gestión y tramitación de las subvenciones excepcionales concedidas y pagadas en el ejercicio 2016 cumplen en todos los aspectos significativos con la normativa aplicable".

Así, la Cámara explica que "se ha observado que la exigencia legal para considerar acreditada la apreciación de la concurrencia del carácter excepcional se ha cumplimentado formalmente al incluir en los expedientes administrativos una memoria justificativa --en 32 expedientes-- o al incluir en las propias propuestas o resoluciones de concesión --en 19 expedientes--, expresiones que vienen a acreditar la concesión directa a través de este tipo de subvenciones".

La Cámara precisa, no obstante, que "aun cuando se acredita formalmente, lo que se incluyen en dichos documentos son argumentos y expresiones de carácter genérico que se quedan en el enunciado formal de los mismos, declarativos de circunstancias que en 38 expedientes --el 71,70%-- no han quedado suficientemente acreditadas, ni documentadas y, por tanto, no concurren realmente las causas y no queda justificado la tramitación por esta vía de los expedientes de subvenciones".

También detalla que "el 18,87% de los expedientes no han sido publicados" en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y "el 9,43% lo hacen fuera de plazo".

Igualmente, explica que, "en el 5,66% de los expedientes de la muestra, se han identificado modificaciones en los plazos de justificación que superan los límites establecidos en la legislación vigente".

LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN

En relación al cumplimiento de legalidad del procedimiento de gestión y tramitación de los libramientos de subvenciones excepcionales pendientes de justificación, la Cámara de Cuentas "no puede expresar una opinión acerca de si los libramientos pendientes de justificación de las subvenciones excepcionales al cierre del ejercicio 2016 resultan conformes con la normativa aplicable".

Así, explica que "se han identificado 37 expedientes que tienen libramientos pendientes" de justificación sin tramitación en los últimos cuatro ejercicios "por importe de 6.763.792,05 euros donde, dado el tiempo transcurrido desde el último trámite realizado y la documentación que se localiza en los expedientes, los libramientos pudieran estar prescritos".

En estos expedientes "se ha verificado que, desde el último trámite, no se vuelve a registrar otro hito, sin que se acredite causa alguna para la paralización del desarrollo de las actuaciones, ni se conozca el resultado del procedimiento, por lo que constituyen una incertidumbre al no disponer de evidencia adicional de auditoría que permita concluir acerca de dichos libramientos", apunta la Cámara de Cuentas andaluza.

Sobre libramientos pendientes de justificación vencidos en tramitación o justificados, "se han identificado 20 expedientes que tienen libramientos pendientes de justificación, por importe de 39.341.516,86 euros, en los que los órganos gestores han recepcionado la documentación y se encuentran realizando las tareas de comprobación para poder expedir las certificaciones acreditativas de la aplicación de los fondos y cumplimiento de la finalidad de las subvenciones".

Por otro lado, "hay libramientos pendientes de justificación por importe de 10.292.146,29 euros que se incluyen en 15 expedientes en los que las tareas de comprobación de la justificación concluyeron en supuestos de incumplimiento y, por tanto, en reintegros" en trámite.

En el transcurso del trabajo de campo "se han verificado libramientos pendientes de justificación vencidos que se han justificado por importe de 17.206.569,88 euros".

Desde la Cámara de Cuentas "se recomienda el control y seguimiento de los libramientos pendientes de justificación de subvenciones excepcionales, así como adoptar medidas por parte de los órganos gestores", y, "en los casos de expedientes ya prescritos, se insta a que se tramiten y se declare la prescripción".

Igualmente, "se insta a las entidades fiscalizadas a que inicien (...) el procedimiento de responsabilidad contable por vía administrativa al amparo de la Ley General Presupuestaria y el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía".

Además, al observar que "no se han aplicado criterios homogéneos en la tramitación de los expedientes", se recomienda "la elaboración e implantación de manuales de procedimientos (...) en los que se normalicen y unifiquen los trámites (...) obligatorios y comunes en la concesión, pago y justificación de las subvenciones de carácter excepcional".