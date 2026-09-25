La Cámara de Cuentas recomienda al IAPH "limitar" el uso de contratos menores y planificar necesidades de contratación

Archivo - Sede en Sevilla del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha emitido un informe de fiscalización sobre las cuentas del ejercicio 2022 del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) a fin de comprobar si dichas cuentas anuales "expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, así como de sus resultados, flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto".

Aunque hay "salvedades", el órgano fiscalizador concluye que "las cuentas anuales expresan, en todos sus aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2022", tal como ha reflejado en un resumen del informe remitido a los medios.

Una vez hecho el informe y detectadas ciertas "salvedades", la Cámara de Cuentas recomienda la "adopción de medidas" tales como "agrupar los expedientes, limitando el uso de los contratos menores para las necesidades puntuales o imprevistas de menos cuantía". Igualmente, sugiere "planificar las necesidades de contratación con suficiente antelación para evitar los contratos de emergencia y los procedimientos de tramitación urgente".

Asimismo, apunta a la necesidad de "reforzar el control interno a la hora de formular las cuentas anuales para evitar que se produzcan incoherencias internas" y para "reflejar adecuadamente los ingresos procedentes de otras administraciones".

Con más detalle, la Cámara de Cuentas ha detectado en su análisis la "ausencia de publicación de prórrogas de cinco contratos y el cambio de denominación y del código de identificación fiscal de un tercero, lo que supone un incumplimiento de la Ley de de Transparencia Pública de Andalucía".

Se apunta al "incumplimiento" de una resolución de la Cámara de Cuentas en cuanto a que no se ha dado información sobre "contratos con errores formales en cuanto a los plazos de duración, importes y el carácter anual o plurianual de los mismos --al menos 31 expedientes de 2022 y 22 de 2021--.

Por último, "se han detectado, al menos, cuatro acreedores a los que se adjudican contratos en 2022 y en otros ejercicios de forma recurrente y con un objeto similar, que pudieran suponer un indicio del fraccionamiento de contratos".